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▲申敏兒（如圖）飾演的皇后，在聽到李世榮飾演的小三超綠茶發言後，整個人大震驚。（圖／翻攝自Disney+）

韓國漫改劇《再婚皇后》因超華麗的西式宮廷風，以及超強演員陣容，在3日播出後就引發討論。其中朱智勛飾演的渣男皇帝「索本修」，與李世榮飾演的綠茶小三「菈絲塔」，更是讓大家氣得牙癢癢。不料在第2集中，李世榮竟囂張的跑到正宮「娜菲爾皇后」（申敏兒 飾）前，問對方可不可以叫她姐姐，並大膽直言：「畢竟我們共事一夫。」在第2集中，李世榮獲得皇帝的許可後，開始在皇宮到處走，意外遇到了出來散心的皇后申敏兒，她毫不猶豫就衝到對方面前打招呼，並故意放閃表示跟皇帝約好但不小心迷路，還囂張反問皇后知不知道自己是誰，「此次承蒙陛下隆恩，我目前正住在東宮。」得知申敏兒知道自己身分後，李世榮高興說一直想跟她打招呼，但皇帝都說不用放在心上，處處顯示皇帝對自己的重視，與對皇后的忽視，整個超囂張又綠茶。接著李世榮開始用皇帝的關係跟申敏兒攀關係，「我們今後還得常常碰面，總該向您正式問候才是，畢竟皇后陛下和我已經情同姐妹了，不是嗎？都是一家人了。」一席姐妹言論直接讓申敏兒傻眼變臉，沒想到李世榮絲毫不在意皇后的憤怒，再度強調：「一家人，畢竟我們共事一夫，請問我能稱呼您一聲姐姐嗎？」超綠茶發言差點讓觀眾吐血。而之後李世榮因急著要抓住申敏兒的手扯到她衣服，被皇后侍女之一罵骯髒後，朱智勛直接現身護航，李世榮還一看到皇帝就當場裝哭，朱智勛也絲毫不給自己的皇后面子，直接處罰皇后侍女關5天禁閉，渣男與綠茶的搭配，讓觀眾看得超生氣，狂喊兩人鎖死，並紛紛敲碗申敏兒趕快去找年下男李鍾碩飾演的王子「海因里」再婚。