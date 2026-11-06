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金州勇士隊在開季打出5勝3敗的戰績，但球團高層早已把眼光放得更遠。根據知名NBA記者費雪（Jake Fischer）在「SiriusXM NBA Radio」節目中爆料，勇士隊如今仍自認是超級球星明年夏天的首選。勇士計畫騰出高達6400萬至6680萬美元的空間，將三屆MVP得主約基奇（Nikola Jokic）視為頭號追逐目標，期盼能為老將柯瑞（Stephen Curry）在生涯末期尋找一位超級巨星幫手。為了讓球隊在未來陣容操作上擁有最大彈性，柯瑞此前在與勇士續約時選擇主動降薪，以兩年1.16億美元、比原本最高頂薪少了約2000萬美元的合約續留，直接為球隊清出了巨大的薪資空間。勇士預計在明年夏天將握有約6400萬至6680萬美元的頂薪操作空間。儘管勇士過去在追逐大牌球星像是杜蘭特（Kevin Durant）、「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）或詹姆斯（LeBron James）時屢次碰壁，但球團內部始終堅信，憑藉著「柯瑞效應」與灣區的吸引力，勇士依然是頂級球星心目中的理想目的地。費雪在節目上指出：「勇士隊現在就像是在旁邊搓著手、心裡盤算著：『我們怎麼能確定約基奇明年夏天不會流入自由市場？』」費雪進一步說：「他們擁有足夠的薪資空間，而且他們有柯瑞。」在眾多潛在的自由球員大魚中，丹佛金塊的當家球星約基奇毫無疑問是勇士心目中最夢幻的那條大魚。現年31歲的約基奇本季開局表現依舊全面，場均繳出23.4分、9.7籃板、9.3助攻、2.1抄截與1.1火鍋的全能數據，投籃命中率高達50.4%。然而，自2023年奪冠後，金塊陣容受限於球星們的高薪合約而難以大幅補強，球隊開季戰績僅4勝3敗，讓約基奇的未來充滿不確定性。約基奇目前已經多次拒絕金塊的提前續約，並傾向將決定權保留到2027年休賽季，這也讓各隊高層開始密切關注他的動向。若約基奇選擇跳出合約投入自由市場，勇士將具備足夠的銀彈與誠意發動猛烈追求。除了約基奇之外，明年夏天自由市場還潛藏著一票全明星等級的大咖，包括擁有2027-28賽季球員選項的字母哥、戴維斯（Anthony Davis）以及唐斯（Karl-Anthony Towns）等人。對本季飽受傷兵困擾的勇士來說，陣中新星倫德伯格（Yaxel Lendeborg）的崛起為鋒線注入了活力。隨著老將格林（Draymond Green）與巴特勒的合約狀況面臨調整，勇士正透過靈活的薪資空間積極佈局來年的賽季。