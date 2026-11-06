暴雪旗下經典MMORPG《魔獸世界：永恆》昨（5）日正式上市，吸引了大批老玩家重新回歸艾澤拉斯冒險。但隨著《魔獸世界》推出超過20年，當年馳騁戰場的年輕玩家們，如今也逐漸步入中年。令人意想不到的是，許多老玩家回鍋後面臨的第一個挑戰，並不是高難度的副本，而是「看清任務說明」。
任務字體大小成困擾 老玩家感嘆：真的
近日有回鍋玩家在社群論壇發文表示，因為自己年紀增長、視力不太好，想知道有沒有方法可以放大遊戲內的任務字體。沒想到此文一出，瞬間掀起廣大玩家的強烈共鳴與熱烈討論。
許多玩家紛紛表示，「當年的核心玩家，現在回頭都開始有初老症狀了......淡淡哀傷」、「看到就笑了～43歲老玩家路過」、「好有感的問題」、「可能回鍋玩家都老花了，我剛剛轉一下還覺得頭暈，以前都不會」、「沒事, 只是屏幕解析度高了而已, 真的, 不是老了, 相信我」。
除了視力變差、看任務文字感到吃力外，不少玩家甚至連身體體力都出現變化，像是有剛滿50歲的玩家分享，自己除了視力退化外，腰痠背痛也成了日常困擾，現在玩遊戲已經習慣躺著並搭配手把；甚至也有30歲的玩家回應指出，坐著使用鍵盤與滑鼠長時間玩遊戲會讓腰部相當疲累，因此也選擇改用手把遊玩。
遊戲任務字體難調整 推薦第三方插件
這波「字體過小」的討論，其實不完全是因為玩家年紀增長導致的視力問題，遊戲本身的介面設計可讀性也有問題。早在今年9月《魔獸世界：永恆》進行Beta測試期間，海外暴雪官方論壇就已有許多玩家反映任務說明字體過小的現象，當時更有海外老玩家直接向官方喊話求救：「請幫幫一個老人吧！」
就算玩家試圖透過遊戲內建的系統設定來調整字體，還是沒辦法把任務內容放大，因為遊戲任務字體似乎與UI介面綁在一起，要放大字體整個介面就會被放到超大，有其他玩家推薦使用第三方軟體Dialogue UI等插件，優化閱讀體驗。
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近日有回鍋玩家在社群論壇發文表示，因為自己年紀增長、視力不太好，想知道有沒有方法可以放大遊戲內的任務字體。沒想到此文一出，瞬間掀起廣大玩家的強烈共鳴與熱烈討論。
許多玩家紛紛表示，「當年的核心玩家，現在回頭都開始有初老症狀了......淡淡哀傷」、「看到就笑了～43歲老玩家路過」、「好有感的問題」、「可能回鍋玩家都老花了，我剛剛轉一下還覺得頭暈，以前都不會」、「沒事, 只是屏幕解析度高了而已, 真的, 不是老了, 相信我」。
除了視力變差、看任務文字感到吃力外，不少玩家甚至連身體體力都出現變化，像是有剛滿50歲的玩家分享，自己除了視力退化外，腰痠背痛也成了日常困擾，現在玩遊戲已經習慣躺著並搭配手把；甚至也有30歲的玩家回應指出，坐著使用鍵盤與滑鼠長時間玩遊戲會讓腰部相當疲累，因此也選擇改用手把遊玩。
這波「字體過小」的討論，其實不完全是因為玩家年紀增長導致的視力問題，遊戲本身的介面設計可讀性也有問題。早在今年9月《魔獸世界：永恆》進行Beta測試期間，海外暴雪官方論壇就已有許多玩家反映任務說明字體過小的現象，當時更有海外老玩家直接向官方喊話求救：「請幫幫一個老人吧！」
就算玩家試圖透過遊戲內建的系統設定來調整字體，還是沒辦法把任務內容放大，因為遊戲任務字體似乎與UI介面綁在一起，要放大字體整個介面就會被放到超大，有其他玩家推薦使用第三方軟體Dialogue UI等插件，優化閱讀體驗。