他稍早回應《NOWNEWS今日新聞》坦言先前國巨已認賠20多萬賣出，並轉投資0050，不過受到台股大跌影響，目前帳面上是負17%，直呼：「已經跌到沒有感覺了。」

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▲郭彥均（如圖）雖然資產一夕間縮水，但還是看好整體市場，穩住心態說：「0050讓市場來說話！」並認為再3、4個月會反彈。（圖／資料照）

受到美股收盤全面重挫，台股今（6）日開盤大跌，台積電（2330）更下跌215元至2025元、跌幅9.6％，國巨也跌停364.5元，讓不少股民哀鴻遍野。男星郭彥均日前在節目中透露，因新聞報導看好國巨股價有機會挑戰1500元便進場買進，沒想到反而套牢，面對台股一片慘綠，對於下一步規劃，郭彥均仍相當看好股市，並透露也在看債市，打算分散風險。郭彥均日前才在節目上透露，先前因看好新聞報導稱國巨股價有望挑戰1500元而進場，沒想到今日國巨竟重挫跌停至364.5元。對此，郭彥均稍早接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時坦言，自己當時只買了一張「繳了點學費」，最終認賠20多萬元出場，目前正等待時機再進場；而長年投資股市的他，如今也將投資目標全面轉往市值型ETF「元大台灣50」（0050）。今台股大崩盤，被問到手上股票是否虧損不少？郭彥均苦笑說：「已經跌到沒感覺了。」稍早打開APP發現帳面上已負17%。更抱持樂觀態度覺得再3、4個月就會反彈，打趣形容：「就當作一台賓士車放在原廠改裝，有空再去牽就好哈哈哈！」現階段郭彥均手上仍握有資金，透露：「我是跟老婆申請一個額度，最多就這些，不能再申請（追加）了。」此外，為了分散風險他平時也持續關注債市布局，面對股市震盪，郭彥均展現豁達心態直言，只要身體健康這些都算小錢，「只要不是借錢或開槓桿質押，其實都沒關係！」