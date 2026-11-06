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羅智強列兒虐數據 批沈伯洋「不猜還好、一猜打臉陳其邁」

點名吳思瑤護航 羅智強批「4種說法」轉移焦點

高雄2024年12童受虐死亡 羅智強感嘆：有人聽見哭聲嗎？

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前接受專訪時，稱台北市兒虐事件為六都之首，卻坦言手上沒有數據「只能用猜的」，引發藍營連日砲轟。國民黨立委羅智強今（6）日在臉書發文，指出根據政府公開資料，2022年至2026年6月，高雄市共有16名兒童因虐待死亡，台北市則為2人，痛批沈伯洋原本想攻擊蔣萬安，卻意外讓外界重新檢視高雄的兒虐問題，更點名民進黨立委吳思瑤等人接連提出4種說法護航，反而模糊兒虐問題的焦點。羅智強表示，沈伯洋以猜測方式指控台北市兒虐問題六都最嚴重，沒想到重新檢視政府資料後，發現高雄市在2022年至2026年上半年，共有16名兒童因虐待死亡，台北市則為2人。他質疑，沈伯洋原本想批評蔣萬安，結果卻讓外界注意到高雄市長陳其邁任內的兒虐死亡案件。羅智強進一步列出未滿6歲兒虐統計，指出2022年高雄289件、台北153件；2023年高雄342件、台北254件；2024年高雄258件、台北298件；2025年高雄369件、台北255件；2026年上半年高雄175件、台北92件。羅智強指出，除了2024年台北數字高於高雄，其餘年度高雄均高於台北，尤其2026年上半年，高雄數字更接近台北的兩倍。他質疑，沈伯洋陣營強調討論的是兒虐而非兒虐死亡，但相關數據同樣值得檢視，不能選擇性解讀。羅智強接著批評，沈伯洋及吳思瑤等人面對質疑，先是強調討論的是「兒虐」而非「兒虐死亡」，接著又區分「家內兒虐」與「家外兒虐」，但沈伯洋在原先接受專訪時，並未清楚說明相關統計範圍，事後才提出不同解釋，難以回應最初缺乏數據的問題。羅智強指出，沈伯洋後續又批評蔣萬安「拿悲劇政治攻防」，但他認為，整起爭議源自沈伯洋率先提出沒有數據支持的指控，蔣萬安陣營只是提出資料澄清，如今卻反遭批評，根本是「惡人先告狀」。此外，羅智強也提到，部分網友質疑台北市仍有兒虐案件，蔣萬安不應只顧澄清數據。他強調，任何兒虐事件都不容忽視，台北市即使兒虐死亡人數較低，市府仍有責任檢討，但這不代表沈伯洋可以在缺乏數據的情況下，直接宣稱台北市兒虐問題六都居首。羅智強強調，兒虐必須零容忍，只要有任何孩子受到傷害，地方首長都應負起責任，台北市有需要改善的地方，當然應該接受檢討，但同樣標準也應適用於其他縣市。他指出，2024年高雄市有12名兒童因虐待死亡，質疑相關案件未獲得足夠的社會關注，也反問沈伯洋身為不分區立委，是否同樣關心高雄的兒虐問題。羅智強最後感嘆，若不是沈伯洋這次「用猜的」引發爭議，外界恐怕不會重新注意到這些兒虐死亡案件。他也反問，2024年在高雄離世的12名孩子，「有人聽見，他們的哭聲嗎？」