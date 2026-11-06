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長榮航空印度皇宮主題 皮卡丘助陣華航

▲皮卡丘擔任華航旅展開幕嘉賓。（圖／記者李青縈攝）

▲由左至右分別為孫嘉明、高星潢、陳大鈞在華航攤位合影。（圖／記者李青縈攝）

▲長榮航空董事長林寶水在中華航空攤位體驗互動設施。（圖／記者李青縈攝）

星宇航空航線85折起 出示購買憑證可抽獎

國泰航空航點8折起 現場下單抽香港來回機票

高鐵新車假期已售出 打破售票時間限制

▲高鐵新車假期頭香購買者與高鐵公司董事長、總經理合影。（圖／記者李青縈攝）

▲總統賴清德也前往高鐵展區參觀，並與交通部長陳世凱、台灣高鐵董事長史哲等人比出指差確認手勢。（圖／記者李青縈攝）

台灣國際旅展今（6）日起一連四天在台北南港展覽館一館登場，各家航空公司及交通業者紛紛推出特色展區與旅展限定優惠，搶攻年底及明年旅遊商機。長榮航空以印度皇宮為主題，迎接12月德里航線開航；中華航空結合787新世代客機打造互動展區；星宇航空祭出全航線85折起優惠，台灣高鐵則推出N700ST新車假期。長榮航空將在12月1日開航桃園－德里航線，此次旅展特別以「印度皇宮」為主題打造華麗展區，並設置AI生成拍照區，讓民眾透過真人或卡通風格拍攝，體驗穿上印度傳統服飾、置身當地景點的情境。此外，現場也邀請蓋染老師分享印度文化與旅行故事，並提供手作體驗。華航則以即將引進的787新世代客機及寶可夢彩繪機為展區亮點，皮卡丘擔任開幕嘉賓，並有AI拍貼機，讓民眾化身月曆中場景。旅展期間推出台灣出發航線最低76折起，現場購票還享額外折扣，長程線來回折價1,000元、區域線折價500元、香港線折價300元。展區也展示多款寶可夢周邊商品，包括模型機、機能飛行夾克、帽T、短袖T恤及迷你隨身包。此外，每天下午都有皮卡丘見面會。長榮航空董事長林寶水、總經理孫嘉明，以及華航董事長高星潢、華信航空董事長陳大鈞也互訪展區，並體驗AI拍照等裝置。星宇航空此次以空山基大師最具代表性的金、銀色調為設計主軸，打造充滿未來感的沉浸式展區。優惠方面，推出全航線85折起，日本宮古島航線含稅價更下殺至7字頭，另有COSMILE會員限定哩程購買優惠、玉山聯名卡滿額贈哩程、星宇小舖指定商品9折，以及「星星相遇」機加酒方案等多項優惠。星宇航空也針對旅展推出滿額抽獎活動，10月15日至11月9日期間，透過各通路購買星宇航空機票或「星星相遇」產品，單筆消費滿2萬元，於旅展現場出示購買憑證即可參加抽獎，有機會獲得亞洲不限航點商務艙來回機票、星野集團住宿券、宮古島瑰麗酒店住宿券及航空周邊商品；消費滿8萬元還可加贈SPALDING聯名籃球組。此外，透過星宇官網或App購買台北－布拉格航線機票，出示購買憑證還可兌換蔡依林《布拉格廣場》迷你唱片NFC感應鑰匙圈，數量有限，送完為止。國泰航空展區以「飛行」為設計靈感，翱翔而上的飛機模型成為展區醒目的視覺焦點，現場同步陳列高人氣「國泰航空經典制服小熊」與多款旅行選物。活動期間在展場下單任一機票，即有機會抽中「台北－香港單人來回機票」；凡購買入境香港來回機票，加碼贈送「精美電腦包」。現場首度推出旅展限定驚喜福袋，每個福袋另附贈抽獎資格，最大獎「台北－香港單人來回機票」！另，香港快運航空人氣商品更首度於台灣實體販售，包括毛公仔掛飾匙扣、帆布袋等可愛商品。會員凡於現場消費並累積里數，還有機會抽中香港快運航空「台灣－香港單人來回機票」，可自台北、台中或高雄出發，從旅行選物一路延伸至香港旅遊體驗。台灣高鐵也趁旅展推出新車旅遊商品，主打高鐵新車假期「優先劃位．首席體驗」專案，結合N700ST新車來回車票及優質飯店住宿一晚，規劃「首席尊享」與「首席樂享」兩種方案，分別可選擇搭配商務車廂或標準車廂。專案不僅保證搭乘N700ST新車及入住星級或品牌飯店，更突破現行29天預售期限制，讓旅客提前約8個月預訂明年7、8月暑假行程，同時確保住宿房間。總統賴清德也前往高鐵展區參觀，並與交通部長陳世凱、台灣高鐵董事長史哲等人比出指差確認手勢，迎接明年新世代列車上線營運，並與高鐵新車假期首位購買者合影。