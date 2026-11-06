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民眾黨將在選前黃金週21日晚間舉辦「超級星期六」造勢活動，傳出台北市長蔣萬安將與創黨主席柯文哲合體，引起外界關注，對於未來是否向柯文哲請益市政？民進黨台北市長候選人沈伯洋今（6）日受訪時表示，有機會可以請益，所有在北市府服務的對象，都是他們請益對象。對於是否出席民眾黨造勢活動、合體柯文哲，蔣萬安昨表示，「我非常樂意參加，我想相關的規劃跟安排，如果確定我們就會跟大家報告」；他也提到，若柯文哲能站台推薦，那是肯定他4年的施政，會朝這樣的方向進行。沈伯洋上午赴安居市場掃街，對於是否向柯文哲請益一事，他於會前受訪時表示，所有過去在台北市政府服務過的對象，都是他們請益的對象，「如果他們能夠合體，我們也覺得很不錯」。對於蔣萬安市長宣布14日將舉辦安心大遊行，沈伯洋認為，安心這件事情應該是要用做的，不是用遊行，不能說安心遊行就變安心，蔣上次因為油的事件舉辦遊行，代表知道現在大家不安心，因此現在要做安心遊行。