台股連日下跌，不過消費買氣仍旺！ 遠東SOGO台北店39週年慶5日盛大登場，首日黃金賣出百萬與千萬大單各一筆，另外歐系家電業績成長10%，按摩椅也有成長5%，其中鍋具表現亮眼更是有5成成長。同日登場的新光三越第二波週年慶，包含台南、高雄、台北共三店首日業績也衝破9億元、9萬人次，其中頂級腕錶業績更大幅成長逾2倍。

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SOGO百貨台北店週年慶開紅盤！千萬大單買黃金

遠東SOGO台北店39週年慶5日盛大登場，業者指出，全館業績受惠週年慶超值優惠帶來亮眼成績，黃金則受到除了精準型消費還能有資產保值的加乘利多下，首日較去年成長近5%，共帶來包含百萬與千萬大單各一筆。另隨著新屋交屋及居家生活升級需求增加，AI智慧家電也成為年度採購重點，歐系家電業績成長10%，按摩椅也有成長5%，其中鍋具表現亮眼更是有5成成長。

▲SOGO全館業績受惠週年慶超值優惠帶來亮眼成績。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲SOGO全館業績受惠週年慶超值優惠帶來亮眼成績。（圖／記者鍾怡婷攝）
進口水果、肉品海鮮、民生食品及整箱囤貨商品買氣暢旺，超市首日業績較去年同期成長5%，主婦必備「橄欖油」最受青睞，成長15%，大約售出近千罐。  復興館週年慶首日，國際精品表現穩健，較去年同期成長約1%，高端消費仍具一定支撐力道。

董事長黃晴雯表示，台北店週年慶目標12.5億，換算平均一個小時要做到1億1千萬以上的業績。「雖於今年週年慶期間強碰雙11，我們也完全不擔心，因為SOGO就是雙11始祖，我們是11/11開幕，三十多年來都是在這個時候做週年慶。」

▲SOGO董事長黃晴雯（圖右2），盛裝現身週年慶開跑首日。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲SOGO董事長黃晴雯（圖右2），盛裝現身週年慶開跑首日。（圖／記者鍾怡婷攝）
新光三越週年慶第二波！首日衝破9億、9萬人次

新光三越第二波週年慶由台南新天地領軍，攜手台北忠孝店DIAMOND TOWERS及高雄左營店三店週年慶同天登場，在週年慶滿仟送仟點及首七日名品／大家電／法雅客／[i]Store用skm pay刷萬送萬點等多重優惠帶動下，吸引大批民眾湧入搶購。

週年慶首日，中高端客群消費力道持續展現，其中頂級腕錶更大幅成長逾2倍、中高階床墊熱銷成長2成，家電用品亦有近1成成長，顯示消費者對高品質生活的購買需求持續攀升！在台北、台南、高雄三店共同帶動下，三店週年慶首日業績預估突破9億、來客數上看9萬人次。

▲新光三越週年慶三店買氣爆發！首日衝破9億、9萬人次，圖為台南新天地人潮。（圖／新光三越提供）
▲新光三越週年慶三店買氣爆發！首日衝破9億、9萬人次，圖為台南新天地人潮。（圖／新光三越提供）

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...