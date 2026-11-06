台股連日下跌，不過消費買氣仍旺！ 遠東SOGO台北店39週年慶5日盛大登場，首日黃金賣出百萬與千萬大單各一筆，另外歐系家電業績成長10%，按摩椅也有成長5%，
其中鍋具表現亮眼更是有5成成長。同日登場的新光三越第二波週年慶，包含台南、高雄、台北共三店首日業績也衝破9億元、9萬人次，其中頂級腕錶業績更大幅成長逾2倍。
SOGO百貨台北店週年慶開紅盤！千萬大單買黃金
遠東SOGO台北店39週年慶5日盛大登場，業者指出，全館業績受惠週年慶超值優惠帶來亮眼成績，
黃金則受到除了精準型消費還能有資產保值的加乘利多下， 首日較去年成長近5%，共帶來包含百萬與千萬大單各一筆。 另隨著新屋交屋及居家生活升級需求增加，AI智慧家電也成為年度 採購重點，歐系家電業績成長10%，按摩椅也有成長5%， 其中鍋具表現亮眼更是有5成成長。
進口水果、肉品海鮮、
民生食品及整箱囤貨商品買氣暢旺，超市首日業績較去年同期成長5 %，主婦必備「橄欖油」最受青睞，成長15%，大約售出近千罐。 復興館週年慶首日，國際精品表現穩健，較去年同期成長約1%， 高端消費仍具一定支撐力道。
董事長黃晴雯表示，台北店週年慶目標12.5億，換算平均一個小時要做到1億1千萬以上的業績。「雖於今年週年慶期間強碰雙11，我們也完全不擔心，因為SOGO就是雙11始祖，我們是11/11開幕，三十多年來都是在這個時候做週年慶。」
新光三越週年慶第二波！首日衝破9億、9萬人次
新光三越第二波週年慶由台南新天地領軍，攜手台北忠孝店DIAMOND TOWERS及高雄左營店三店週年慶同天登場，在週年慶滿仟送仟點及首七日名品／大家電／法雅客／[i]Store用skm pay刷萬送萬點等多重優惠帶動下，吸引大批民眾湧入搶購。
週年慶首日，中高端客群消費力道持續展現，其中頂級腕錶更大幅成長逾2倍、中高階床墊熱銷成長2成，家電用品亦有近1成成長，顯示消費者對高品質生活的購買需求持續攀升！在台北、台南、高雄三店共同帶動下，三店週年慶首日業績預估突破9億、來客數上看9萬人次。
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遠東SOGO台北店39週年慶5日盛大登場，業者指出，全館業績受惠週年慶超值優惠帶來亮眼成績，
董事長黃晴雯表示，台北店週年慶目標12.5億，換算平均一個小時要做到1億1千萬以上的業績。「雖於今年週年慶期間強碰雙11，我們也完全不擔心，因為SOGO就是雙11始祖，我們是11/11開幕，三十多年來都是在這個時候做週年慶。」
新光三越第二波週年慶由台南新天地領軍，攜手台北忠孝店DIAMOND TOWERS及高雄左營店三店週年慶同天登場，在週年慶滿仟送仟點及首七日名品／大家電／法雅客／[i]Store用skm pay刷萬送萬點等多重優惠帶動下，吸引大批民眾湧入搶購。
週年慶首日，中高端客群消費力道持續展現，其中頂級腕錶更大幅成長逾2倍、中高階床墊熱銷成長2成，家電用品亦有近1成成長，顯示消費者對高品質生活的購買需求持續攀升！在台北、台南、高雄三店共同帶動下，三店週年慶首日業績預估突破9億、來客數上看9萬人次。