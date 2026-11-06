明天迎來 24 節氣中的「立冬」，象徵傳統曆法正式入冬，天氣真的會瞬間急凍嗎？氣象專家林得恩指出，台灣位處亞熱帶，立冬「不代表全台立刻轉冷」，真正意義是東北季風成主導系統、北部轉濕涼。針對民間盛傳「立冬熱、過年冷」，氣象專家彭啟明與賈新興也用統計數據，直接破解氣候迷思！
🟡立冬非全台立刻轉冷，東北季風頻繁北部濕涼
氣象專家林得恩在「林老師氣象站」指出，明天正式邁入立冬，北方朔風漸起、氣溫下降，早晚溫差與東北季風增強愈發顯著。不過台灣位處亞熱帶，立冬「並不表示全台立刻轉冷」。古代立冬意指秋收完畢、萬物冬眠；而對台灣當代氣候而言，真正核心意義是東北季風成為影響天氣的主要系統，宣告換季開跑。
🟡北部宜蘭降溫防陰雨，中南部乾燥日夜溫差大
東北季風晉升天氣主力，林得恩提醒各地天候大不同：北台灣與宜蘭在季風增強時容易降溫、陰雨轉濕涼；中南部白天多半溫暖，但日夜溫差擴大，西部平原進入乾燥期。東部及沿海地區需嚴防強風與長浪，若東北季風與其他水氣交互作用，山區仍可能出現局部較大雨勢，民眾早晚應添衣保暖。
🟡立冬熱過年冷真有其事，專家揭統計如擲銅板
民間盛傳「立冬不冷冬天很冷」、「立冬熱過年冷」等俗諺，氣象專家賈新興曾調閱台北歷史數據指出，若立冬日不冷，「12 月不冷機率高達 71%」。環境部長彭啟明過去更直言，古人缺乏觀測儀器才憑印象流傳，統計上根本毫無關聯，拿立冬預測冬季氣候準確率僅 50%「就跟擲銅板一樣」，無須穿鑿附會。
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氣象專家林得恩在「林老師氣象站」指出，明天正式邁入立冬，北方朔風漸起、氣溫下降，早晚溫差與東北季風增強愈發顯著。不過台灣位處亞熱帶，立冬「並不表示全台立刻轉冷」。古代立冬意指秋收完畢、萬物冬眠；而對台灣當代氣候而言，真正核心意義是東北季風成為影響天氣的主要系統，宣告換季開跑。
東北季風晉升天氣主力，林得恩提醒各地天候大不同：北台灣與宜蘭在季風增強時容易降溫、陰雨轉濕涼；中南部白天多半溫暖，但日夜溫差擴大，西部平原進入乾燥期。東部及沿海地區需嚴防強風與長浪，若東北季風與其他水氣交互作用，山區仍可能出現局部較大雨勢，民眾早晚應添衣保暖。
🟡立冬熱過年冷真有其事，專家揭統計如擲銅板
民間盛傳「立冬不冷冬天很冷」、「立冬熱過年冷」等俗諺，氣象專家賈新興曾調閱台北歷史數據指出，若立冬日不冷，「12 月不冷機率高達 71%」。環境部長彭啟明過去更直言，古人缺乏觀測儀器才憑印象流傳，統計上根本毫無關聯，拿立冬預測冬季氣候準確率僅 50%「就跟擲銅板一樣」，無須穿鑿附會。