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▲申敏兒（如圖）飾演的皇后，在看到李鍾碩與李世榮站在一起後，露出不解又震驚的表情。（圖／翻攝自Disney+）

韓國漫改劇《再婚皇后》的狗血四角戀在近日引起高度討論，李世榮飾演的綠茶小三「菈絲塔」，在成功勾引皇帝「索本修」（朱智勛 飾）後，竟又打起圍繞在皇后「娜菲爾」（申敏兒 飾）身邊的王子「海因里」（李鍾碩 飾）的主意，冒充是跟他匿名通信的人，而申敏兒在劇中的落魄神情也全被拍下，讓劇迷都超心疼。在第4集中，李鍾碩為了逼申敏兒跟自己相認，故意放消息說正在找匿名通信的人，但申敏兒因為自己的身分不斷猶豫、遲遲沒有去找李鍾碩。不料這項尋人消息傳到李世榮的耳裡，剛好她的侍女之一有親戚在皇后住的西宮工作，打聽到有一隻鳥帶著信去找申敏兒，李世榮便要求對方打聽出信件內容，讓大家猜測她是不是又有什麼計畫。鏡頭轉到申敏兒與李鍾碩，李鍾碩表示在找的是很重要的朋友，但多個暗示，申敏兒依然不承認。沒想到在這集尾聲中，突然有人出現在大廳等李鍾碩，還帶了一句話：「迷途的命運…」正是兩人信件的內容之一。李鍾碩火速換上最帥服裝衝去大廳，路上每個人也都在傳李鍾碩筆友現身的消息，但沒想到他興奮跑去後，看到的竟是李世榮，大言不慚地對李鍾碩說：「聽說王子殿下很焦急地在找我，我就是您的祕密筆友，那個迷途的命運。」還故意對正進入大廳的申敏兒露出微笑挑釁。李世榮不只勾引朱智勛，又想冒充申敏兒身分勾引李鍾碩的模樣，也讓劇迷們看的爆氣。而在被搶走老公，成為整個皇室笑柄的申敏兒，獨自守著空房的落魄神情、生氣難過卻又因身分不敢表現，之後又看到唯一站在自己這裡的李鍾碩，也站在李世榮前面後，申敏兒也露出不解又震驚的表情，讓劇迷都超心疼。