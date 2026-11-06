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▲徐新洋分享全家福，只見年輕時的徐乃麟非常陽光、有活力。（圖／翻攝自徐新洋IG@kungfupoker）

▲徐新洋（左起）娶回俄羅斯媳婦Soa，目前住在台灣。汪家璉與徐乃麟和媳婦相處融洽。（圖／翻攝自徐乃麟臉書）

近日網路上流行起「考古」資深藝人的風潮，星二代徐新洋也在社群出賣爸爸徐乃麟，分享他年輕時期的帥照。只見徐乃麟當時皮膚黝黑、身材健壯，徐新洋認為其實很像棒球巨星大谷翔平，因此以「大乃翔平」來稱呼爸爸，讓粉絲看了全笑翻，留言直呼：「乃哥真的很帥」。徐新洋日前在IG分享徐乃麟年輕時的照片，笑說：「翻舊照片怎麼一直看到大乃翔平。」只見第一張照片中，徐新洋與弟弟徐廷墉都還是小孩，兩個人坐在徐乃麟身上玩得不亦樂乎，徐乃麟則露出慈愛微笑，氣氛相當和諧。另一張照片則是全家人泡在泳池裡，徐乃麟與空姐老婆汪家璉戴著墨鏡，3個小孩則開心對著鏡頭比YA，畫面同樣溫馨。這兩張照片曝光後，吸引大批網友按讚，紛紛留言稱讚徐乃麟年輕時的長相確實很帥氣：「乃哥真的很帥」、「愛家好男人最帥的」、「我覺得有比大谷帥」、「為什麼媽媽都沒有變」、「這一家顏值真的高到爆表」、「真的很像欸」。許多粉絲認同徐新洋的想法，認為徐乃麟年輕時確實與現在的大谷翔平有幾分相似，都是古銅色肌膚以及方圓臉，笑起來也是瞇瞇眼。而汪家璉雖然戴著墨鏡，看不到完整五官，但皮膚白皙的她，笑容溫柔可人，依舊很甜美。徐乃麟1989年娶回汪家璉後，兩人感情一直都很恩愛，陸續生下大兒子徐新洋、二女兒徐廷瑀、小兒子徐廷墉。目前36歲的徐新洋跟爸爸一樣進入演藝圈，2023年娶回俄羅斯籍女友Soa。34歲的徐廷瑀則從事藝術工作，2020年結婚後，目前已生下1子1女，讓徐乃麟當上阿公。至於29歲的徐廷墉，他從耶魯大學有機化學博士班畢業後，目前留在美國工作，徐乃麟夫妻經常飛過去與兒子相聚。