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▲楊伊湄曬出隆乳後的正面自拍，雙手托住仍在腫脹期的胸部，笑稱像捧著「兩顆哈密瓜」。（圖／翻攝自楊伊湄臉書）

曾被封為「鄉民女神」、「台大十三妹」的39歲前主播楊伊湄，日前宣布接受隆乳手術，消息曝光後引發熱議。她今（6）日再度公開術後近況，曬出穿著術後固定衣、胸前仍貼著敷料的自拍照，還幽默形容自己正捧著「兩顆還有些腫脹的哈密瓜」，坦言目前胸部與臉部都尚未完全消腫，對最後呈現的狀態既興奮又期待。從楊伊湄公開的照片中可見，她穿著黑色術後固定衣，胸前仍留有大片敷料，雙手小心托住胸部，對著鏡頭露出微笑。儘管手術後不久，氣色看來仍相當不錯，她也直接分享目前最真實的身體感受。楊伊湄寫道：「捧著這兩顆還有些腫脹的哈密瓜，抱在胸前沉甸甸的感覺還不太真實。」由於目前尚在術後恢復期，她也無法確定完全消腫後的模樣，笑說：「很難想像消腫之後會是什麼狀態，嚴格來說現在連臉都還在水腫呢。」外界關心手術後是否疼痛難耐，楊伊湄則親自報平安，表示實際感受並沒有想像中疼痛，也感謝醫療團隊及醫師協助。她透露，接下來會繼續好好照顧身體，也會陸續記錄、分享恢復過程，「我也會持續努力照顧好自己，與大家分享我的興奮與期待。」楊伊湄過去便以豐滿身材受到矚目，因此宣布隆乳時，曾讓不少熟悉她的網友感到意外。她先前解釋，生產後曾經歷身心失調及產後低潮，體重一度暴瘦十多公斤，原本豐滿的上胸也因此變得凹陷、鬆弛。經過數月評估後，她決定在40歲前透過手術調整身形，當作送給自己的禮物，希望重新找回自信。