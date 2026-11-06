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▲OpenAI最大資料中心獲116億美元融資（圖／截自華爾街日報）

▲馬斯克（圖／美聯社／達志影像）

美國期中選舉最震撼的結果之一出現在德州！據美聯社等美國媒體報導，民主黨籍的伊諾霍薩（Gina Hinojosa）擊敗尋求連任的共和黨籍現任州長阿博特（Greg Abbott），成為30多年來首位民主黨籍德州州長，也是德州史上首位拉丁裔州長。伊諾霍薩勝選後立刻拋出震撼彈，宣布上任後將全面暫停新建資料中心的審批，直到保護州民的法規上路為止。選前大舉金援共和黨的科技巨頭馬斯克（Elon Musk）隨即發文暗酸，伊諾霍薩也在受訪時直接點名回擊：「總不能讓他們就這樣騎在德州人頭上。」伊諾霍薩5日接受CNN主播塔柏（Jake Tapper）專訪時表示，德州必須先暫停目前針對資料中心的所有行動。她強調，德州向來鼓勵商業發展，但近年來資料中心大舉進駐偏鄉社區，卻沒有任何法規保護當地居民，「這不是說我討厭資料中心，我討厭的是他們佔德州便宜的方式，而這一切等我當上州長就會結束。」伊諾霍薩承諾，未來社區要有發言權，參與決定資料中心能不能蓋，「我們會制定法律保護德州人，在這些保護措施到位之前，我們必須先停下目前針對資料中心的所有動作。」伊諾霍薩在競選期間就主打資料中心禁令。她確定勝選後，馬斯克4日就在X平台發文：「現在把資料中心蓋在太空，看起來滿有吸引力的。」他還表示，在太空中冷卻AI設備其實更容易，並預測到2028年底，太空新增的運算能力將超越地球。對此，伊諾霍薩在5日的專訪中也不客氣地點名馬斯克。她強調，德州仍然可以和馬斯克及其旗下公司維持良好的合作關係，但前提是必須照她的政府定下的規矩來，「總不能讓他們就這樣騎在德州人頭上，而這點現在就要改變了。」：1973年生於德州麥卡倫（McAllen），在德州南部的布朗斯維爾長大。她的父親希諾荷薩（Gilberto Hinojosa）曾任德州民主黨主席。：德州大學奧斯汀分校學士、喬治華盛頓大學法學院法學博士。：曾是民權律師，代表工會成員打官司，2005年還參與控告前聯邦眾議院共和黨領袖狄雷（Tom DeLay）的律師團。2012年到2016年擔任奧斯汀獨立學區委員，2017年起擔任德州眾議員，連任5屆。：反對學校教育券、主張暫停資料中心興建、暫停州汽油稅，並提出從州政府的「經濟穩定基金」撥款，發給每戶家庭1500美元退稅支票。：已婚，育有2名子女。：德州上一位民主黨籍州長是1991年到1995年在任的安·理查茲（Ann Richards）。伊諾霍薩也是德州史上第3位女州長。她將在2027年1月19日就職。伊諾霍薩和馬斯克的交集，主要圍繞在阿博特和馬斯克的關係上。據《財富》雜誌報導，伊諾霍薩10月19日提告，要求州政府公開阿博特辦公室和馬斯克及旗下公司之間未經刪減的往來通訊。訴狀指出，州長辦公室形容部分紀錄是「私密且令人尷尬」的內容。阿博特辦公室則批評這起訴訟是「毫無根據的作秀」。法官10月26日裁定公開這些紀錄，但隔天就被上訴法院暫緩執行。伊諾霍薩也質疑，德州政府給特斯拉和SpaceX合建的晶片廠「Terafab」16.6億美元的稅務優惠是否合理。這座位於格萊姆斯郡（Grimes County）的晶片廠，第一期投資額就高達168億美元。另一方面，馬斯克這次選舉砸重金力挺共和黨。據《財富》雜誌引述美國公共廣播電台（NPR）和競選資金追蹤機構OpenSecrets的資料，馬斯克在這次期中選舉中總共捐出超過4.45億美元，其中至少2.25億美元（約新台幣72億元）流向德州。據彭博報導，伊諾霍薩當選後，也已要求州政府暫停和SpaceX之間的土地交易談判。德州是美國AI基礎建設的重鎮。OpenAI、甲骨文與軟銀合作的「星際之門」（Stargate）計畫，目前在德州有3大基地：：星際之門的第一座基地，已經部分營運。據研究機構Epoch AI 4月的統計，8棟建築中約有4棟已經運作，預計今年第四季完工，電力容量上看1.2吉瓦（GW）。OpenAI原本計畫擴建到2.1吉瓦，但後來改變方向，把容量移到其他地方。微軟則另外在旁邊合作建設900百萬瓦（MW）的園區。：占地1200英畝、規劃10棟建築，以現場天然氣微電網供電，預計2028年第四季完工，容量2吉瓦。：由軟銀子公司SB Energy興建，預計2028年第四季完工，容量1.2吉瓦。據德州地方電視台KWTX 8月的報導，德州住宅電價從2020年平均每度11.5美分，漲到16.11美分，6年來上漲約40%。部分用戶甚至收到600到800美元的電費帳單。電價上漲的原因不只一個，包括電線、輸電和變電站的成本上升，以及2021年冬季暴風雪大停電後的電網強化工程，部分成本都轉嫁給用戶。但資料中心帶來的用電壓力，確實是外界最擔心的因素。德州電網營運商ERCOT目前收到高達474吉瓦的併網申請，是目前尖峰用電量的5倍以上，其中約9成來自資料中心。用水也是一大隱憂。德州長期面臨乾旱，但資料中心需要大量用水冷卻設備，實際用水量卻沒有公開，讓不少居民擔心會跟社區搶水。據KSAT等德州媒體報導，伊諾霍薩的資料中心政策包括：：直到州議會通過新的保護法規。：避免資料中心和社區搶水。：確保資料中心的用電成本不會推高一般家庭的電費。：禁止業者用保密協議隱藏建案資訊，讓社區知道誰在蓋、蓋什麼。：停止給資料中心稅務優惠。：資料中心業者必須聘用工會成員。不過，長期的保護措施還需要州議會立法。據《財富》雜誌報導，民主黨這次也拿下了德州眾議院的控制權，未來推動相關法案的阻力可能比較小。其實，現任州長阿博特今年稍早就已經暫停部分資料中心的審批。據KSAT報導，阿博特從8月起先暫停州電網營運商的資料中心審批，之後也暫停環境許可，等待電網審計結果。他也主張資料中心應該自行負擔電力基礎建設的成本，並表示會在議會會期中推動取消資料中心的稅務優惠。伊諾霍薩的強硬表態，讓市場擔心美國AI基礎建設的擴張速度會被迫放慢。據《財富》雜誌報導，特斯拉股價4日收跌3.3%，SpaceX股價下跌3.8%，但報導也指出，這不一定是投資人針對德州選舉結果的反應。資料中心產業團體「資料中心聯盟」（Data Center Coalition）代表赫克（Jess Heck）則表示，業界支持「能源的穩定與可負擔性」，期待和州政府領導人合作。