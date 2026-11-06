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洛杉磯道奇隊在世界大賽落幕後，陣容球員的去留立刻成為休賽季的焦點。尤其今年剛透過交易加盟、目前取得自由球員資格的兩屆賽揚強投史庫柏（Tarik Skubal），動向更是備受矚目。對此，同為隊友兼好友的王牌左腕史內爾（Blake Snell）於今（6）日受訪公開表態，透露自己已經「遊說」，並直言道奇隊留住史庫柏的機會非常高。史內爾是在今日參與道奇財團推動的「夢幻棒球場（Dream Fields）」社區公益建設及破土典禮時，接受當地轉播單位《SportsNet LA》訪問。當被問到關於成為自由球員的史庫柏去向時，史內爾毫不掩飾兩人的好交情：「我和他每天都有聯絡，他現在狀況非常好。他很清楚我的想法，也知道我非常希望他能繼續留在道奇隊當我的隊友。」史內爾笑著透露，雖然必須尊重對方所處的自由球員處境，但他私人的招募工作已經全部做完了。此外，史內爾更爆料，許多道奇死忠球迷經常透過社群媒體私訊狂敲碗，拜託他務必把史庫柏留在洛杉磯。對於最終留人結果，史內爾賣了一下關子直言：「我們絕對很有機會留住他。」事實上，據美國加州當地媒體指出，早在道奇隊於國家聯盟冠軍賽遭釀酒人隊淘汰後不久，史內爾就曾開玩笑對史庫柏說：「你絕對不可能就這樣丟下我不管。」史庫柏本季透過季中交易大限風光加盟道奇，與史內爾組成大聯盟賽史上少見的「雙賽揚左投」先發組合，兩人不僅在場上展現主宰力，私底下也因同為超級經紀人博拉斯（Scott Boras）旗下客戶而迅速成為無話不談的好友。儘管兩人本季在國聯冠軍賽對上釀酒人時皆遭遇苦戰，其中史庫柏在G1先發5局失2分承擔敗投，史內爾在G3主投6局飆出9次三振卻因挨了3發全壘打吞敗。但道奇球團仍將留住史庫柏視為這個休賽季的最優先課題。