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▲道瓊狂瀉1800點、VIX恐慌指數飆8個月新高 川普怪民主黨：我在選票上就不會這樣（圖／截自truthsocial）

▲國會全面變天！川普剩2年淪「跛腳鴨」（圖／路透社／達志影像）

美國期中選舉結果出爐後，美股5日上演血洗行情！道瓊工業指數重挫逾1800點，那斯達克指數暴跌5.52%、正式進入技術性修正，市值一天蒸發約2.5兆美元（約新台幣80兆元），華爾街恐慌指數VIX飆到8個月新高。美國總統川普盤後在社群平台連發多文，把股市大跌全怪到民主黨頭上，還說「如果我在選票上，我們就會大獲全勝」。不過，分析指出，這波崩跌除了選舉因素，還有晶片股財報不如預期等多重利空，不能全怪民主黨。據財經分析平台「Capp Notes」整理，美股5日四大指數全面重挫：：下跌3.44%，收在5萬1523.06點，大跌逾1800點。：下跌4.36%，收在7353.73點，是2025年4月關稅衝擊以來最慘的單日表現。：重挫5.52%，收在2萬4315點，距離歷史高點已跌約11.9%，正式進入技術性修正。：VanEck半導體ETF（SMH）暴跌11.21%。標普500指數11大類股全數收黑，其中科技類股重挫8%，下跌家數高達431家，上漲的只有71家。個股方面，記憶體大廠美光暴跌17.46%，超微（AMD）重挫17.26%，輝達也大跌9.26%。美股收盤後，川普在Truth Social連發多文抱怨。他在第一則貼文寫道：「股市出現史上最慘的一日，都是因為選舉結果。這是多麼令人難過的景象……記住，不是共和黨的緣故，而是民主黨。不要害怕，無論如何，我們很快就會變得更大更強壯。讓美國再度偉大！」約半小時後，川普又發文：「股市今天大跌，都是因為民主黨在週二獲勝。多麼令人難過。你們只能怪自己！」接著他在第三則貼文寫道：「就是因為我不在選票上。如果我在的話，我們就會大獲全勝！」不過，川普所說的「史上最慘一日」並不正確。標普500這天的跌幅，是2025年4月以來最大，並沒有創下歷史紀錄。民主黨不只拿下國會，德州、喬治亞州的州長選舉也由主張限制資料中心的民主黨候選人勝出。投資人擔心AI資料中心的興建將受到更多管制，連帶拖慢AI基礎建設的投資腳步。德州州長當選人伊諾霍薩（Gina Hinojosa）更揚言，上任後將全面暫停新建資料中心的審批。晶片股財報同步爆雷。手機晶片大廠高通（Qualcomm）公布的下季獲利展望不如預期，股價重挫9.49%；英國晶片設計公司安謀（Arm）財報表現好壞參半，股價也大跌13.08%，引爆半導體類股的賣壓。美股4日原本出現選後反彈行情，5日的大跌，也有一部分是把前一天的漲幅吐回去。此外，美伊外交前景不明朗，荷姆茲海峽附近的油輪攻擊事件也持續傳出，國際油價反彈，布蘭特原油上漲3.8%，每桶站上98美元，為市場增添更多不確定性。被視為華爾街「恐慌指標」的VIX指數5日暴漲約7成，收在28點以上，創下8個月來新高，也是2025年4月關稅衝擊以來最大的單日漲幅。市場的恐慌情緒也反映在散戶身上。研究機構Vanda Research分析師巴特爾（Viraj Patel）在盤中報告指出，散戶的單日拋售規模，正逼近新冠疫情崩盤時的最高紀錄。他說：「在典型的拋售中，散戶會進場逢低買進，但今天這種買盤在個股中基本上已經消失了。」高盛全球銀行與市場部門合夥人弗洛德（John Flood）也在備忘錄中寫道：「我們的電話快被要求解讀行情的詢問打爆了。」美股的震盪，早在選舉開票期間就衝擊亞洲股市。台股3日重挫1612.6點，創史上第7大跌點；4日盤中又一度狂瀉逾1450點，終場跌358.63點，外資連續5天賣超。國內專家分析，市場擔心民主黨掌控國會後可能卡住AI資料中心的發展，衝擊台積電、AI伺服器等台灣AI供應鏈。儘管這次跌勢兇猛，但從歷史經驗來看，期中選舉後的美股表現其實不差。據美國投資研究機構CFRA統計，1946年到2018年的18次期中選舉，標普500指數在選後12個月內全數上漲，平均漲幅達16.7%。2022年期中選舉後，標普500在之後一年也同樣收紅。CFRA首席投資策略師斯托瓦爾（Sam Stovall）過去分析，由同一黨全面執政時，美股表現最好；國會由同一黨掌握次之；國會分裂則相對最弱。這次民主黨同時掌握參眾兩院，白宮仍由共和黨掌控，形成「分裂政府」。市場分析指出，分裂政府雖然讓重大法案難以通過，但也降低了政策劇烈轉向的風險。不過，分析師也提醒，歷史經驗不保證未來。這次市場還面臨AI投資泡沫疑慮、晶片財報與美伊衝突等多重變數，短線震盪恐怕還沒結束。