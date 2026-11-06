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立冬進補小心補出「下半身」危機！台中一名50多歲男子因肛門廔管歷經兩次手術，日前舊傷口再度化膿，甚至竄出「第3個洞」，痛苦不堪。台中榮總大腸直腸外科醫師駐診李綜合醫院曾禹康運用核磁共振立體定位，採取兩階段「廔管雷射閉合術」成功根除病灶，並完整保留肛門括約肌功能。醫師特別示警，立冬常見的薑母鴨、羊肉爐等高油溫熱補品易刺激直腸充血，有痔瘡或廔管病史者切勿盲目進補，以免病情加劇。醫師曾禹康指出，肛門廔管與痔瘡不同，是肛門內腺體因清潔不當或細菌感染化膿後，往外穿透皮膚所形成的一條「異常發炎管道」。若不及時處置，細菌感染持續蔓延，嚴重時恐引發全身性感染。經核磁共振（MRI）影像檢查，該名患者的廔管穿越較深層的肛門周圍括約肌，屬於結構棘手的「高位複雜型廔管」。考量傳統切開手術容易損傷括約肌而增加術後排便失禁風險，醫療團隊採計畫性兩階段微創治療：第一階段先投以抗生素、結紮內口並掛線引流發炎膿液；待局部感染受控後，第二階段再施行微創「廔管雷射閉合術」，精準封閉管道。患者表示，過去接受傳統手術不僅復原期長達一個多月，效果也有限；這次改採雷射閉合術後疼痛感大幅降低，術後隔天便能自主下床行走，傷口滲液情況也幾乎消失，生活終於回歸正軌。曾禹康強調，廔管雷射閉合術具備傷口微小、疼痛低、復原快等優點，術後約3天即可逐步恢復日常活動，特別適合病灶位置深、涉及較多括約肌或曾多次復發的複雜型患者。曾禹康特別呼籲，時逢立冬進補旺季，坊間常見的薑母鴨、羊肉爐及麻油雞等料理，多半含有酒精、老薑與溫熱性中藥材，且油脂含量高，容易刺激直腸黏膜與肛門組織充血。門診每逢秋冬進補時節，痔瘡急性發作、出血或廔管發炎復發的患者往往顯著增加，剛接受肛門手術或正處於發炎期的患者務必忌口，切勿盲目跟風進補。