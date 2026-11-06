AI產業投資熱潮出現降溫訊號，人工智慧新創公司「Anthropic」的首次公開募股（IPO）計畫恐受到波及！根據《路透社》報導，多名潛在投資人對Anthropic目前的估值提出質疑，認為估值仍然偏高，要求更大幅度的價格折讓，才願意參與認購，使原定上市時程增添變數。
《路透社》指出，Anthropic原先規劃於11月9日當週展開IPO路演，並在隨後一週左右完成定價。不過，隨著市場對AI產業投資前景轉趨保守，部分投資人開始質疑，該公司能否維持原定上市進度。市場討論的Anthropic估值一度高達2兆美元，近期雖已下修至約1.5兆美元，仍有投資人認為價格「缺乏吸引力」。
投資人態度轉趨謹慎，也反映AI產業正面臨更嚴格的獲利能力檢驗。近期美國科技股出現修正，AI基礎設施相關企業股價承壓，市場開始重新評估資料中心、GPU及運算資源等龐大資本支出的投資報酬率。
另一方面，部分美國地方政府與選民，對於資料中心開發的反對聲浪升高，也為AI產業擴張，增添政策與社會層面的不確定性。
對Anthropic而言，儘管公司營收仍維持成長，但高速成長能否持續，以及龐大算力支出能否轉化為長期獲利，已成為投資人評估其價值的重要指標，市場也將持續關注公司最新營收表現，以及IPO定價是否進一步調整。
整體而言，Anthropic IPO面臨的挑戰，凸顯資本市場對AI產業的投資邏輯正在轉變。過去，投資人願意為技術潛力、未來成長支付高額溢價，如今則更加重視營收成長、現金流與資本支出的回收能力。若Anthropic最終必須下修估值才能順利上市，相關定價結果也可能成為市場重新評估全球AI產業估值的重要指標。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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另一方面，部分美國地方政府與選民，對於資料中心開發的反對聲浪升高，也為AI產業擴張，增添政策與社會層面的不確定性。
對Anthropic而言，儘管公司營收仍維持成長，但高速成長能否持續，以及龐大算力支出能否轉化為長期獲利，已成為投資人評估其價值的重要指標，市場也將持續關注公司最新營收表現，以及IPO定價是否進一步調整。
整體而言，Anthropic IPO面臨的挑戰，凸顯資本市場對AI產業的投資邏輯正在轉變。過去，投資人願意為技術潛力、未來成長支付高額溢價，如今則更加重視營收成長、現金流與資本支出的回收能力。若Anthropic最終必須下修估值才能順利上市，相關定價結果也可能成為市場重新評估全球AI產業估值的重要指標。
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