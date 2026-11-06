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受到美股收盤全面重挫，台股今（6）日開盤遭遇猛烈賣壓，一度大跌逼近4000點。行政院也指示金管會要密切關切股市、隨時機動因應。而傳出金管會下午將宣布救市措施，但金管會尚未正式回應。美股科技股與半導體族群重挫衝擊延續，台股今（6）日開盤遭遇猛烈賣壓，加權指數以38,915.76點開出，較前一交易日收盤下跌2,658.96點，跌幅約6.40%；盤中最低進一步下探37,837.05點，較前收41,574.72點大跌3,737.67點，跌幅約8.99%。面對台股數日重挫，行政院指示金管會密切關注。有媒體報導，金管會今日下午將宣布救市措施，市場則猜測可能是「限空令」，但金管會尚未說明。金管會昨日也已表示，主要受到國際股市影響，加上國際地緣政治情勢不確定性，導致台股波動較大，金管會持續關注近期股市波動情形，並已請證交所及櫃買中心密切注意國際金融市場變化情形。