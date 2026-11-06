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台股盤中跌逾3700點 多檔電子股跌停還未打開

融資斷頭賣壓還沒完！分析師估台股還會繼續跌 建議保留現金

美國期中選舉結果，市場擔憂人工智慧（AI）監管將進一步緊縮，資料中心建設面臨更大阻力，美股4大指數重挫，台股今（6）日早盤也崩跌逾3700點，失守年線，一度下探37837.05點，創歷史盤中最大跌點，台股權值龍頭股台積電開盤後亮燈觸及跌停2020元，仍有多檔電子股跌停未打開，加上融資斷頭賣壓仍在，分析師認為，台股還會繼續跌，建議「保留現金」。今日台股崩跌快4千點，不僅電子股慘跌，台積電也一度亮燈跌停下探2020元，目前跌逾2%在2185元盤整，不過，包括奇鋐、健策、鴻勁、聯茂、穎崴、研華電子等開盤即跳空跌停，至上午10時55分仍沒打開。金融股同樣也慘跌逾5%，尤其壽險。證券型金控跌幅也深，像富邦金、國泰金、中信金、元大金盤中都一度跌停，台新新光金也跌超過6%，最低來到36.3元，目前盤面就生技醫療股逆勢翻紅。雖然截至上午10時55分台股跌幅收斂至逾千點，投資人也關切何時止跌？啟發投顧分析師丁彥鈞今日上午接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時預估，下周可能會繼續跌，主要目前盤面上仍有多檔跌停未打開，預估賣壓下週持續釋放，特別是融資維持率低於130%的個股，正面臨追繳與斷頭壓力，若當日跌停無法成交，賣壓將持續遞延至次一交易日。也由於基本面雜音浮現，AI監管隱憂與產能擴張殺價壓力，他建議現階段先「保留現金」，斷開高槓桿部位，檢視本益比，減碼評價過高電子股，金融股受惠於美台利差與升息循環，以銀行為主的金融族群相對抗跌，證券與壽險型金控受創恐較深，而中華電等具防禦性質的高殖利率電信與傳產股，跌幅相對收斂。