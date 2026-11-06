中央氣象署預報員謝佩芸表示，這周台灣將受到2波東北季風影響，第一波影響時間預估是今（6）日和明（7）日，第二波預計是周日（8日）晚間到下周二（10日），在東北季風影響期間，迎風面有機會出現較為明顯的雨勢，北部、東半部氣溫也有下降情況，尤其是下周一到周三清晨，中北部、東北部低溫有機會只有18到20度，局部空曠地區會再降2到3度。關島東方海面的熱帶擾動已發展成熱帶性低氣壓，最快明（7）日會發展成第32號颱風「查帕卡」。
颱風查帕卡最快明生成 第一波今東北季風報到
煙花颱風已經減弱為溫帶氣旋，另外，位於關島東方海面的熱帶擾動，已在今（6）日上午8時發展成熱帶性低氣壓，最快有機會在明（7）日發展成第32號颱風「查帕卡」，未來路徑預估會往西北西前進，再往東北轉向機率高，對於台灣天氣影響機會低，不過未來要留意可能會為北部、東半部海面帶來長浪。
今（6）日台灣附近吹東北風，並漸漸轉為偏東風，因此東半部地區雲量較多，下午開始北部、東半部地區將有降雨情形，尤其是宜蘭、花蓮有機會出現局部大雨，西半部地區以晴朗穩定的天氣為主，不過南部山區中午過後有零星短暫雨發生機率，這波東北季風影響的時間約到周日白天（8日），台灣附近轉為偏東風，天氣回穩，只有東半部有零星短暫雨。
下周東北季風再增強 低溫下探18度
不過下一波東北季風會在周日晚上開始影響台灣，迎風面降雨會逐漸增加，下周一（9日）、下周二（10日）東北季風增強，涼空氣比較明顯，水氣也更多，北部、東半部地區會有一些局部短暫雨，大台北及宜蘭要留意局部較大雨勢，這波東北季風預計在下周三（11日）開始減弱，各地天氣又會以多雲到晴的天氣為主。
氣溫方面，今明兩天在東北季風影響之下，桃園以北、宜花地區白天高溫約25到26度，竹苗、台東地區高溫約27到29度，中南部地區受到東北季風的影響不大，白天高溫有機會來到30、31度；周日（8日）東北季風減弱氣溫回升，下周一（9日）、下周二（10日）東北季風再增強，各地氣溫下降幅度更明顯，預估下周一到周三（11日）清晨，中北部、宜蘭低溫可能只有18到20度，局部空曠地區有機會再低2到3度，中南部、台東地區低溫約在20到22度附近。
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煙花颱風已經減弱為溫帶氣旋，另外，位於關島東方海面的熱帶擾動，已在今（6）日上午8時發展成熱帶性低氣壓，最快有機會在明（7）日發展成第32號颱風「查帕卡」，未來路徑預估會往西北西前進，再往東北轉向機率高，對於台灣天氣影響機會低，不過未來要留意可能會為北部、東半部海面帶來長浪。
今（6）日台灣附近吹東北風，並漸漸轉為偏東風，因此東半部地區雲量較多，下午開始北部、東半部地區將有降雨情形，尤其是宜蘭、花蓮有機會出現局部大雨，西半部地區以晴朗穩定的天氣為主，不過南部山區中午過後有零星短暫雨發生機率，這波東北季風影響的時間約到周日白天（8日），台灣附近轉為偏東風，天氣回穩，只有東半部有零星短暫雨。
不過下一波東北季風會在周日晚上開始影響台灣，迎風面降雨會逐漸增加，下周一（9日）、下周二（10日）東北季風增強，涼空氣比較明顯，水氣也更多，北部、東半部地區會有一些局部短暫雨，大台北及宜蘭要留意局部較大雨勢，這波東北季風預計在下周三（11日）開始減弱，各地天氣又會以多雲到晴的天氣為主。
氣溫方面，今明兩天在東北季風影響之下，桃園以北、宜花地區白天高溫約25到26度，竹苗、台東地區高溫約27到29度，中南部地區受到東北季風的影響不大，白天高溫有機會來到30、31度；周日（8日）東北季風減弱氣溫回升，下周一（9日）、下周二（10日）東北季風再增強，各地氣溫下降幅度更明顯，預估下周一到周三（11日）清晨，中北部、宜蘭低溫可能只有18到20度，局部空曠地區有機會再低2到3度，中南部、台東地區低溫約在20到22度附近。