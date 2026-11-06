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▲蔡英文昨天赴台中潭子得天宮參香祈福，現場宛如大型見面會。（圖／何欣純競總提供，2026.11.06）

沈伯洋選前黃金週南下連線 何欣純：台北台中串起來大步向前

九合一選戰進入白熱化階段，前總統蔡英文2個月內3度強勢挺進台中，昨（5）日在文心森林公園舉辦毛孩見面會，狂吸數千支持者擠爆現場。綠營為延續這股沸騰氣勢，傳出將在烏日日出停車場舉辦「洋流慧聚，欣潮童行」跨縣市超大型造勢晚會，不僅沈伯洋將合體民進黨台中市長候選人何欣純，新北市長候選人蘇巧慧、基隆市長候選人童子瑋也將跨區同台。對此，何欣純今（6）日受訪時證實，沈伯洋確已排定在「11月20日那週」南下，目前正全力喬定具體時間與活動形式。何欣純今日出席大里聯合行政中心開工典禮，受訪時被問及台中選情膠著，蔡英文昨日現身南屯掀起旋風，大批粉絲甚至在台下激動狂喊要她「留在台中住下來」。何欣純笑著回應，蔡英文過去確實在台中長住過，常稱自己是「半個台中人」，也由衷喜歡台中。「昨天看見滿滿的人潮與熱情，非常感謝大家讓蔡總統看見台中的活力，我們也滿心期待在選前她能再度造訪台中。」延續大咖週週進駐台中助陣的強勁攻勢，綠營地方盛傳，不同於9月底的城市走讀模式，何欣純競選團隊與沈伯洋陣營正規劃於高鐵特區的日出停車場盛大舉辦名為「洋流慧聚，欣潮童行」的萬人造勢大會，跨縣市聯合作戰，規劃力邀蘇巧慧、童子瑋等北台灣選戰要角合體登台，藉此展現民進黨新世代的連線氣勢。何欣純受訪時證實此事，坦言沈伯洋已確定會在「11月20日的那一個禮拜」抽出時間再赴台中。不過她也說明，由於沈伯洋及各縣市候選人行程均極度緊湊，整體活動的具體形式與出席細節仍在確認與規劃中。「一旦時間與活動內容拍板，一定會第一時間向外界公布，非常歡迎大家再次展現台中人的滿腔熱情，讓台北與台中緊密串聯、大步向前！」除了談及選戰衝刺布局，何欣純對選前市政動態也直言不諱。針對今日動土的大里聯合行政中心，她直指該案歷經多年延宕、辜負地方鄉親期待已久。何欣純透露，自己過去曾親赴現場召開記者會，當時便曾斷言「選前市府就會趕著開工」，果不其然在投票前夕動土。她強調開工固然是好事，但整體建設腳步拖得太慢，讓大里鄉親感到相當委屈；未來若入主市府，一定會在嚴格確保工程品質的前提下全力加速推進、盡速完工，絕不讓大里人繼續委屈。