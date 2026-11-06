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紐約洋基隊當家球星「法官」賈吉（Aaron Judge）若是身穿亞特蘭大勇士隊球衣會是什麼光景？前勇士隊總經理柯波勒拉（John Coppolella）日前在權威棒球媒體《棒球美國》（Baseball America）撰文爆料，透露在2014年的大聯盟總管會議（GM Meetings）期間，勇士隊曾向洋基隊提出一筆牽涉多達10名球員的世紀級「夢幻大交易」，試圖以陣中多名明星即戰力打包，換取當時還在洋基農場蹲點的賈吉、塞維里諾（Luis Severino）與桑契斯（Gary Sanchez）等5名頂級新秀，但最終未能成功。柯波勒拉回憶，2014年勇士隊正準備啟動全面重建，高層設定的戰略目標是清理陣中沉重的長約負擔，同時引進高天賦的年輕新血來厚實小聯盟農場。當時柯波勒拉向洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）拋出一項大膽構想：勇士隊願意送出明星外野手海沃德（Jason Heyward）、頂級金手套游擊手西蒙斯（Andrelton Simmons）以及厄普頓（B.J. Upton）等5名球員，換取洋基農場以賈吉為首的5名核心新秀。若這筆5換5的10人大交易最終成真，勇士隊不僅能一口氣甩掉高達近2億美元的長期薪資包袱，更能直接確立未來數年的重建核心骨幹。然而洋基總管凱許曼在收到提案後雖未當場回絕，但隨後便未再主動聯繫，這筆驚天動地的10人交易案最終無疾而終。凱許曼慧眼獨具，2014年賈吉還沒升上大聯盟，但球隊已看出其潛力。他也沒辜負這一份期待，如今已成為洋基新的門面，至今仍是大聯盟最頂尖的打者之一，大聯盟生涯8次入選全明星，拿過3次MVP、打擊王和5次銀棒獎。在與洋基談判未果後，聖路易紅雀隊總管莫茲利亞克（John Mozeliak）因陣中外野超級新星塔維拉斯（Oscar Taveras）不幸於車禍中罹難，急需補強外野戰力而主動找上勇士。雙方在展開交涉後短短72小時內便迅速達成協議，勇士隊將海沃德送至紅雀，換回先發右投米勒（Shelby Miller）。這場談判轉折反而成為勇士隊重返榮耀的關鍵起點。隔年勇士隊再度將米勒作為主菜交易至響尾蛇隊，成功換回狀元游擊手史萬森（Dansby Swanson）；隨後又在另一筆交易中換來王牌左投弗里德（Max Fried），為勇士日後奪得世界大賽冠軍取得更多運作籌碼。柯波勒拉也藉此揭開總管會議的神秘面紗，指出總管會議的參與人數雖比冬季會議精簡，但各隊高層在飯店大廳與貴賓室的交流卻更加密集且活躍，往往能在短時間內促成牽動大聯盟版圖的重大佈局。