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▲尊龍在電影《末代皇帝》中飾演溥儀，以精湛演技詮釋末代皇帝跌宕起伏的一生。（圖／甲上娛樂提供）

57歲資深男星林煒近日因年輕時的俊美模樣獲封「上古許光漢」，也意外掀起一股男神考古熱。網友接連挖出昔日男星的劇照，驚呼「原來媽媽以前都吃這麼好」，其中享譽國際的尊龍也再度被點名。他年輕時五官立體、眉眼深邃，既有東方古典氣質，又帶著神祕疏離感，盛世美顏放到現在依舊能打，更被盛讚是「東方美男天花板」。現年74歲的尊龍，本名吳國良，1952年出生於香港，俊美外型早已獲得國際肯定。1990年他曾獲美國《時人》雜誌選入「全球50位最美人物」，精緻輪廓與優雅氣質跨越東西方審美，即使與好萊塢明星同框也毫不遜色。尊龍不只有臉蛋，童年時期進入戲劇學院接受京劇訓練，學習唱腔、舞蹈、武術、雜技與身段，之後赴美半工半讀，進入美國戲劇藝術學院深造。他早年活躍於紐約劇場，曾憑舞台劇兩度獲得奧比獎肯定，也練就兼具東方身段與西方表演技巧的深厚功底。真正讓尊龍享譽全球的作品，是1987年上映的電影《末代皇帝》。他在片中飾演清朝末代皇帝溥儀，從坐擁紫禁城的年少天子，一路演到失去權力、遭時代擺布，最後回歸平民身分。尊龍不只還原溥儀的帝王氣質，更透過眼神演出角色一生的孤獨、壓抑與無奈。《末代皇帝》當年橫掃9項奧斯卡獎，包括最佳影片及最佳導演；尊龍也憑該片入圍金球獎戲劇類電影最佳男主角。在此之前，他已以《龍年》入圍金球獎最佳男配角，演技與外型同時受到國際影壇認可。除了《末代皇帝》，尊龍也在《蝴蝶君》中飾演京劇名伶宋麗玲，以雌雄莫辨的扮相與氣質驚豔影壇；他還演出《冰人四萬年》、《龍年》及《尖峰時刻2》等作品，正邪角色都能駕馭。2007年演出《康熙微服私訪記5》及電影《遊俠》後，他逐漸淡出幕前，鮮少公開露面。如今男神考古熱再度燒到尊龍，網友重新看見的不只是他年輕時的盛世美顏，還有一名華裔演員在好萊塢闖出成績的傳奇。即使多年未拍戲，那張兼具貴氣、神祕感與故事性的臉，至今仍難找到替代者。