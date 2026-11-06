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▲李世榮（右）在《再婚皇后》第一集以落魄模樣現身，卻因此電到皇帝讓他一見鐘情，就此展三不要臉的小三行徑。（圖／Disney+）

▲李世榮在《再婚皇后》飾演逃亡的奴隸菈絲塔，意外被皇帝解救，進而入宮當小三。（圖／Disney+）

韓劇《再婚皇后》開播後，除了申敏兒、朱智勛、李鍾碩的愛恨糾葛，李世榮飾演的「綠茶小三」菈絲塔也成功惹怒觀眾，劇中不只仗著皇帝寵愛目中無人，甚至跑到正宮皇后面前，要求喊對方「姐姐」，一句「畢竟我們共事一夫」更是讓人聽了拳頭都硬了。不過，這位把小三演得如此欠揍的女演員，其實是出道近30年的資深童星，過去演過《花遊記》、《衣袖紅鑲邊》等人氣韓劇，私底下不只出了名的有禮貌，當年踏入演藝圈的原因更是出乎意料，竟然是因為長得太美，媽媽擔心女兒被綁架，「如果女兒的長相能被更多人認識，即使不幸遇到失蹤或綁架事件，也比較容易找到目擊者」。1992年12月20日出生的李世榮，今年33歲，1997年透過SBS電視劇《兄弟之江》正式出道，當時才4歲，至今已累積近30年演藝資歷。韓劇迷對她應該不陌生，2017年曾在《花遊記》中飾演殭屍少女富子，還一人分飾兩角，後來又在《成為王的男人》中飾演王后，2021年與李俊昊主演古裝愛情劇《衣袖紅鑲邊》，飾演宮女成德任，憑著細膩演技獲得不少觀眾喜愛，如今卻在《再婚皇后》挑戰讓人恨得牙癢癢的小三反派角色。李世榮之所以成為演員，背後竟然藏著媽媽的一片苦心，因為她小時候長得相當可愛，但當時韓國經常傳出兒童失蹤、綁架案件，媽媽擔心女兒有一天也會遇到危險，於是萌生讓她當童星的念頭，認為只要女兒經常出現在電視上，讓更多人認識她的長相，萬一真的發生意外，就可能有更多目擊者提供線索。沒想到媽媽原本只是想保護女兒，卻意外替韓國演藝圈培養出一位實力派演員。雖然李世榮在《再婚皇后》中囂張跋扈，私底下卻完全是另一個人，從小在演藝圈長大的她，非常懂得尊重工作人員，不只會主動幫忙，還有一個特別的習慣，就是把合作過的工作人員逐一拍照、記下名字，努力記住每個人，避免下次見面叫不出對方的名字。她也經常在片場開玩笑、活絡氣氛、懂的怎麼跟人相處，跟劇中那個仗著皇帝撐腰、連皇后都敢挑釁的菈絲塔，簡直判若兩人。李世榮對工作的認真程度也很驚人，甚至在經紀公司擁有自己的專屬座位，沒有拍戲行程時，還是會像上班族一樣到公司報到，坐在位子上研究劇本。有一次公司員工全都外出，辦公室只剩下她一個人，她竟然主動拿起清潔工具打掃，這段畫面還曾被綜藝節目的攝影機拍下。除了演戲，她也長期關心公益及教育議題，曾參與改善大眾對身心障礙者認知的宣導活動，甚至希望未來有能力成立教育基金會，幫助更多孩子接受教育。