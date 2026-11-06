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▲瑀熙（如圖）今早PO出股票帳上慘況，直呼：「我不玩了，把錢還我。」（圖／瑀熙IG@uccu0323）

台股今（6）日開盤暴跌3737.67點，失守40,000點創歷史盤中最大跌點，電子權值股和千元高價股一片慘綠亮燈跌停。不少股民哀嚎不斷，貼文一出引來不少網友共鳴，留言表示：「做白工的人 ++1」、「當繳學費吧！」台股今開盤面臨史詩級賣壓，五大權值股除了鴻海（2317）以外，全面跌停，其中權王台積電（2330）更是首當其衝，盤中一度觸及 2,020 元跌停價，而聯發科（2454）、台達電（2308）也都是一片慘綠，讓不少股民嚇傻。網紅瑀熙今早則在Threads上發文，有感而發說：「經過今天，我這一年的台股算是做白工了，六月洗一次、十一月再一次，這波真的不冤枉。」此外，看著帳面上全是負的，瑀熙也崩潰直呼：「我不玩了，把錢還我。」並附上一個哭臉的表情符號。貼文一出讓許多網友深感共鳴，留言表示：「來不及重生了」、「當繳學費囉」、「這2年都白工~」、「做白工的人 ++1」、「已經跌到無感了」、「股市泡泡破了。」事實上，瑀熙因電玩實況直播走紅，靠著YT主頻道、遊戲實況、社群圖文業配以及團購分潤，平均每個月收入約150萬元。除了懂得賺錢，瑀熙不時會在社群分享投資股票的心得，並曾拍片透露已幫兒子開戶，2個兒子的帳戶各存滿30萬台幣，並將錢拿去投資股票，從小就灌輸兒子們理財的觀念，等到他們18歲時都能夠更有餘裕、更有選擇的權利，如果每年都存入30萬，到了孩子18歲時已經有超過1000萬的複利。