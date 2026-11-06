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台股近期遭遇劇烈震盪，AI伺服器概念股也難以置身事外，股王信驊（5274）、股后川湖（2059）接連承受賣壓。信驊第3季營收、獲利雙雙創下歷史新高，10月營收更首度突破20億元；川湖第3季營收同樣改寫單季新高，但股價仍出現明顯修正，突顯市場對AI高價股的評價，已不只看營運成長，也開始檢視估值、出貨節奏及未來成長能否延續。從近期股價來看，信驊11月5日收在1萬2,635元，下跌1,400元、跌幅9.98%；川湖同日收在7,995元，下跌605元、跌幅7.03%。兩檔高價股同步走弱，反映近期市場賣壓已擴散至AI伺服器相關供應鏈。基本面方面，信驊第3季營收達48.17億元，單季每股純益（EPS）48.13元，前三季EPS累計126.41元；10月營收達20.30億元，年增177.78%，營運表現仍相當亮眼。信驊主要產品為基板管理控制器（BMC），可協助管理人員遠端監控伺服器硬體狀態、進行開關機及故障管理。隨著AI資料中心持續擴建，伺服器管理需求也受到市場關注；川湖主要產品為伺服器滑軌，受惠AI伺服器設備重量增加、機櫃規格及維修需求提升，高階滑軌產品受到市場關注。川湖第3季營收合計約173.38億元，創單季新高；不過，9月營收為44.64億元，月減30.96%，但仍年增196.22%。由於近日台股大盤劇烈震盪時，高價股也可能受到整體市場風險偏好下降、獲利了結及資金調節影響。不過，信驊與川湖的產品、客戶需求及出貨模式並不相同，兩家公司股價修正的原因也不能直接視為一致，仍須分別觀察財報、營收、訂單與公司說法。整體而言，今日高價股重挫，反映市場在美國科技股大幅修正及台股劇烈震盪下，對高評價電子股的風險承受度下降；但信驊BMC出貨預估仍獲外資上修，也顯示短線股價波動與中長期營運展望並非完全相同。後續仍須觀察AI伺服器需求、公司實際出貨與獲利表現，是否能支撐市場原先的成長預期。