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民進黨台北市長候選人沈伯洋「台北大洋流」車掃即將迎來最後2場，本週六（7日）前往內湖南港區，此前他還特地去拜會有「內湖王」之稱的國民黨籍前台北市議長陳健治，引發政壇議論。資深媒體人鍾年晃大讚是聰明的作法，俗話說「強龍不壓地頭蛇」，先去打個招呼總是禮多人不怪，他話鋒一轉，狠酸現任市長蔣萬安這4年來，應該沒有拜訪過陳健治吧。鍾年晃直言，沈伯洋幕後建議的人必定非常了解地方政治生態，並進一步說明這位重量級大老的來歷，陳健治是前台北市議會議長，也當過一屆不分區立委，素有「內湖王」之稱，後來議員位子由堂弟陳義洲接任。陳健治所率領的「陳家班」影響內湖地方政治生態長達數十年，現在雖已不在其位，但現任國民黨港湖區的議員及立委，幾乎都得到過他的幫忙。鍾年晃表示，陳健治雖然是國民黨員，但屬於本土派，擔任議長期間也擅長協調，和前立法院長王金平有點類似，相信他對於現在國民黨的路線應該心裡有不同想法。鍾年晃強調，自己並非指陳健治會支持沈伯洋，而是俗話說「強龍不壓地頭蛇」，周末要到人家的地盤造勢，先去打個招呼總是禮多人不怪，而且符合洋流溫暖的特色；至於蔣萬安，猜他這4年應該沒有拜訪過陳健治吧。