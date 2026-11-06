日本最大二手交易平台 Mercari Japan，是不少台灣動漫迷、玩具收藏家挖寶的管道，從《戰鬥陀螺X》限定商品、寶可夢卡牌，到《吉伊卡哇》周邊、絕版模型都能找到。不過，Mercari Japan 原訂明（7）日推出雙11第二波「單筆滿1500元免國際運費」活動，卻在活動前一天突然公告取消，引發網友不滿，直呼「哪有人這樣突然改的啦，我都挑好等下單的說」。官方則解釋，10月31日首波免運活動因流量過大導致系統異常，為避免再次發生問題，決定延後舉辦免運優惠，重新開放日期尚未公布。
Mercari 雙11免運突然取消！原訂11/7滿1500元免國際運費
Mercari Japan 於10月27日至11月13日推出「雙11尋寶祭」，原先規劃10月31日、11月7日兩個星期六，只要單筆訂單商品金額滿新台幣1500元，就能享有免國際運費優惠。對於經常從日本購買動漫周邊、模型及玩具的台灣玩家而言，免運活動正好能減輕跨境購物的運費負擔。
然而，就在第二波免運活動即將登場前，Mercari Japan 卻於11月5日突然發布公告，宣布取消原訂11月7日的限時免運優惠，官方活動頁面也將原本的11月7日日期劃除，並新增「11/7限時星期六免運活動延期」通知，讓不少已經準備下單的消費者措手不及。
消息在社群平台 Threads 引發討論，有網友貼出官方活動頁面截圖，發文表示「煤爐發現虧爛了」，另一名網友則抱怨「哪有人這樣突然改的啦，我都挑好等下單的說」。
Mercari是什麼平台？《戰鬥陀螺X》、寶可夢卡牌都能挖寶
Mercari（メルカリ）是日本大型二手交易平台，台灣玩家也常以「煤爐」稱呼，主要提供個人賣家與買家交易商品的服務。動漫、遊戲及玩具收藏品是平台上的熱門類別，包含《戰鬥陀螺X》（BEYBLADE X）、寶可夢卡牌、《遊戲王》卡牌、《吉伊卡哇》玩偶，以及各種日本限定公仔、模型、一番賞與扭蛋商品。
其中，《戰鬥陀螺X》玩家可以透過平台尋找日本限定配色、活動限定陀螺、已停產商品，以及拆售的陀螺零件、發射器等配件。部分日本玩家也會將不再使用的陀螺整批出售，對於想補齊收藏或尋找特定零件的玩家而言，是另一種購買管道。
對於臨時取消免運活動，Mercari Japan 在11月5日公告中說明，10月31日首波限時免運期間，因大量使用者湧入，造成系統異常，部分消費者無法順利完成下單。官方對此致歉，並表示受到系統問題影響、未能成功成立的訂單，目前已全數取消並退還結帳金額，若消費者當時使用優惠券，也已退還至帳戶。
Mercari Japan 強調，為確保後續購物流程順暢，決定延後舉辦免運活動，因此原訂11月7日的優惠將取消，目前正持續優化系統，待確認系統穩定後，才會重新公布運費減免活動詳情。
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Mercari Japan 於10月27日至11月13日推出「雙11尋寶祭」，原先規劃10月31日、11月7日兩個星期六，只要單筆訂單商品金額滿新台幣1500元，就能享有免國際運費優惠。對於經常從日本購買動漫周邊、模型及玩具的台灣玩家而言，免運活動正好能減輕跨境購物的運費負擔。
然而，就在第二波免運活動即將登場前，Mercari Japan 卻於11月5日突然發布公告，宣布取消原訂11月7日的限時免運優惠，官方活動頁面也將原本的11月7日日期劃除，並新增「11/7限時星期六免運活動延期」通知，讓不少已經準備下單的消費者措手不及。
消息在社群平台 Threads 引發討論，有網友貼出官方活動頁面截圖，發文表示「煤爐發現虧爛了」，另一名網友則抱怨「哪有人這樣突然改的啦，我都挑好等下單的說」。
Mercari是什麼平台？《戰鬥陀螺X》、寶可夢卡牌都能挖寶
Mercari（メルカリ）是日本大型二手交易平台，台灣玩家也常以「煤爐」稱呼，主要提供個人賣家與買家交易商品的服務。動漫、遊戲及玩具收藏品是平台上的熱門類別，包含《戰鬥陀螺X》（BEYBLADE X）、寶可夢卡牌、《遊戲王》卡牌、《吉伊卡哇》玩偶，以及各種日本限定公仔、模型、一番賞與扭蛋商品。
其中，《戰鬥陀螺X》玩家可以透過平台尋找日本限定配色、活動限定陀螺、已停產商品，以及拆售的陀螺零件、發射器等配件。部分日本玩家也會將不再使用的陀螺整批出售，對於想補齊收藏或尋找特定零件的玩家而言，是另一種購買管道。
Mercari Japan 強調，為確保後續購物流程順暢，決定延後舉辦免運活動，因此原訂11月7日的優惠將取消，目前正持續優化系統，待確認系統穩定後，才會重新公布運費減免活動詳情。