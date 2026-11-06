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▲免費補滿適用對象為美國公司直營門市，並不能直接視為台灣門市必須同步採用的收費規範。（圖／美聯社／達志影像）

台灣星巴克自10月12日起調整飲品客製化收費規定，消費者購買冰飲選擇少冰或去冰，若希望額外補充牛奶或飲料至原本容量，須加收15元。不過，近日有消費者跨海向美國星巴克總公司詢問，獲得客服回覆，美國直營門市絕不另外收費，引發網友熱議。台灣星巴克新政策，飲品去冰補滿需要加價15元，一名台灣常客跨海寫信向美國星巴克申訴。美國客服也回信表示「美直營門市並無去冰不補政策，標準作業 SOP 是主動以飲料補足容量，「絕不另外加收費用」。不過，台灣星巴克與美國星巴克的經營架構並不相同。台灣星巴克最初於1998年由統一企業與美國星巴克合資成立，直到2017年，統一企業收購美方持有的台灣星巴克剩餘股權，正式轉為100％獨資經營，股權結構也從原先的合資模式改為統一企業全資持有。這也代表台灣星巴克的日常營運、門市管理、定價及在地市場策略，主要由統一集團負責，而非直接比照美國總公司直營門市的營運制度。此次去冰補滿收費爭議，美國客服回覆所說明的免費補滿方式，不過，星巴克在全球仍有一致的品牌識別，台灣由統一企業獨資經營，並不代表與星巴克品牌完全脫離關係；兩地在具體服務及收費政策上，仍可能依照當地市場與經營安排有所不同。目前台灣星巴克少冰、去冰若要求補充奶類或飲料，仍須加收15元。面對消費者對於飲品容量及客製化收費的質疑，台灣星巴克先前僅回應「持續改進」，後續是否調整政策，也成為外界關注焦點。