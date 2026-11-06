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受到美股科技股及半導體族群重挫影響，台股今（6日）早盤崩跌逾3000點，盤中一度下探3萬7837.05點，創下史上最大盤中跌點紀錄，不過隨後買盤進場，指數逐步拉回。根據上午11時00分行情，加權指數回升至4萬0229.04點，仍下跌1345.68點，跌幅3.24%，重新站回4萬點整數關卡，成交金額達8010.61億元。回顧早盤表現，台股今日以3萬8915.76點開出，較前一交易日下跌2658.96點，開盤即失守4萬點。盤中賣壓持續擴大，最低下探3萬7837.05點，較前一交易日收盤下跌3737.67點，跌幅約8.99%。不過，隨著指數從盤中低點反彈，截至上午11時00分，已回升2391.99點，並重新站回4萬點之上。儘管跌幅較盤中低點明顯收斂，目前仍較前一交易日收盤下跌逾1300點，盤勢波動劇烈。權值股開盤表現，台積電（2330）下跌215元至2025元，跌幅9.6％，目前已來到2175元；聯發科（2454）下跌345元至3115元；鴻海（2317）下跌22元至213元。目前有消息指出，金管會將在下午宣布救市措施，市場則猜測可能是「限空令」，但截稿前金管會尚未有進一步說明。