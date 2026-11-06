我是廣告 請繼續往下閱讀

看過這樣的周渝民嗎？華語版《我們的藍調時光》將於12月3日在Netflix全集上線，今（6）日曝光正式預告，周渝民（仔仔）一改過往男神形象，化身開著雜貨車穿梭澎湖的暴躁司機，扯開嗓門叫賣：「奶罩一件100！」回到家面對陸弈靜飾演的母親，更是動不動就暴怒開罵，冷漠態度令人心碎。此外，他與張鈞甯繼《痞子英雄》、《回家》後第三度合作，這次首度配對，上演一段傷痕累累的虐心戀情。張鈞甯在劇中飾演從台北回到澎湖的「董宣雅」，曾閃過「或許我把自己弄壞掉就好了」的念頭，內心戲相當沉重。她透露，接演初衷是希望讓觀眾理解憂鬱症，也讓患者及其親友能從角色身上獲得力量。為了隨時進入角色，張鈞甯特別替董宣雅選了一首歌，幫助自己回到低落情緒，也向罹患憂鬱症的好友請教。對方曾面無表情地告訴她，自己經常早上流著淚醒來，因為又得面對痛苦的一天，甚至曾希望不要從夢中醒來。這些真實心路歷程，也成為張鈞甯建構角色的重要養分。這是周渝民與張鈞甯第三度合作，卻是兩人第一次在劇中發展感情。周渝民坦言相當興奮，「很享受跟她一起演戲的感覺」，相隔多年再合作，張鈞甯在表演上也帶給他許多意外且美好的火花。張鈞甯則表示，周渝民憑《回家》拿下金鐘影帝後，這些年對角色始終有自己的思考與詮釋，能看見朋友與自己一起成長，經過多年再度合作，是非常難得的感受。周渝民飾演開著雜貨車、穿梭澎湖叫賣的司機「李東遠」，預告中扯著嗓門大喊：「奶罩一件100！」個性暴躁、說話直接，面對久別重逢的董宣雅也毫不客氣，冷冷質問：「妳這次回來到底要做什麼？」他對陸弈靜飾演的母親「江玉玄」更加冷漠，母子間長期累積怨懟，只要同框幾乎都是兒子在兇媽媽。陸弈靜坦言：「他常常讓我很心碎，尤其是每次大發脾氣之後。」不過近距離看周渝民全力演出，她也直呼相當過癮。周渝民則以「幸福」形容與陸弈靜合作，透露兩人後期甚至不必私下排戲，只要正式開拍，便能依照對方給出的情緒、手勢及力道即時回應。劇中他最後背著母親登上阿里山尋根，母子如何化解多年心結，也將成為全劇高潮。正式預告也揭露其他角色的命運，鍾欣凌與信重逢初戀，安心亞落海、幾乎溺斃時被王柏傑救起，郭泓志和鄭人碩則在市場大打出手。《我們的藍調時光》由周渝民、張鈞甯、鍾欣凌、信、王柏傑、安心亞、鄭人碩、郭泓志、詹子萱、邱以太及陸弈靜主演，劇組歷時120天走訪澎湖、嘉義及阿里山拍攝，將於12月3日在Netflix全集上線。