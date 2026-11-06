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▲美股，華爾街。（圖／美聯社／達志影像）

「選舉結束，美股就會漲？」華爾街多家大型交易部門原本押注，美國期中選舉落幕後，資金將回流股市，沒想到美股5日卻遭遇血洗，標普500指數重挫4.36%，創2025年4月以來最慘單日表現，連帶引爆亞洲股市崩跌。從歷史數據來看，美股在期中選舉後的表現向來亮眼，但這次的開局卻跌破眼鏡。巴克萊銀行更警告，未來24到48小時，市場可能還要面對約1350億美元（約新台幣4.3兆元）的期貨賣壓。美股在期中選舉後的表現，向來被視為投資人的「定心丸」。據財經網站Dave Manuel整理的數據，從1946年到2022年，美國共舉行20次期中選舉，標普500指數在選後12個月內全數上漲，沒有一次收黑。平均漲幅約14.8%，明顯高於一般年度同期約8.7%的平均漲幅。即使總統所屬政黨在期中選舉失利，美股照樣上漲。這20次選舉中，總統所屬政黨有18次在眾議院失去席次，有11次參眾兩院都丟了席次，但選後一年的美股依然全數收紅。例如，2010年歐巴馬遭遇期中選舉「痛宰」，民主黨在眾院失去63席，標普500在選後一年仍上漲2.9%；2018年川普第一任期的共和黨丟掉眾院，選後一年標普500也上漲12.3%。不過，「選後12個月都漲」，並不代表選後隔天一定開紅盤。以最近兩次期中選舉為例，2018年選後隔天，美股大漲，標普500上漲約2.1%，道瓊大漲超過500點；但2022年選後隔天，標普500反而下跌約2.1%，道瓊重挫約650點，當時同樣出現選後賣壓。不過，2022年選後一年，標普500最終仍上漲15%。換句話說，選後短線的漲跌並不罕見，這次真正跌破眼鏡的，是跌幅之深。標普500單日重挫4.36%，那斯達克更暴跌5.52%、正式進入技術性修正，跌幅是2022年同期的2倍以上。據經濟日報引述彭博報導，選前摩根大通、城堡證券（Citadel Securities）和瑞銀證券等交易部門都看好選後行情。他們的理由是，市場選前已經大幅降低股票部位，一旦選舉不確定性消除，場外資金就會重新進場。高盛數據顯示，避險基金10月降低股票風險部位的速度，是3月以來最快。城堡證券股票及衍生性商品策略主管羅布納（Scott Rubner）4日還表示，隨著選舉落幕、波動回歸正常，美股到年底前「最可能的方向是上漲」。摩根大通也預期科技股將反彈，漲勢還會擴散到更多類股。沒想到，美股4日上漲、5日卻急轉直下。高盛美洲股票交易執行服務主管弗洛德（John Flood）表示，只做多的投資機構再度「僵住」，避險基金則開始賣出前一天才買進的AI雲端大廠股票。他在給客戶的報告中寫道：「電話被打爆了，大家都想打聽市場動向。可惜，我們也沒看到多少線索。」巴克萊全球股票戰術策略主管奧特曼（Alex Altmann）是少數事先就抱持懷疑態度的人。他認為，市場對AI投資回報和基礎設施融資成本的疑慮，不會因為選舉結束而消失。這次美股重挫的原因，確實不只是選舉。除了擔心民主黨掌控國會後加強監管AI，德州等州的州長選舉也由主張限制資料中心的候選人勝出；再加上高通、安謀等晶片大廠財報不如預期，記憶體大廠美光和超微（AMD）單日暴跌超過17%，輝達也重挫逾9%，引爆半導體類股的連環賣壓。美股的震盪也一路延燒到亞洲。開票期間，日經225指數4日盤中一度重挫逾3000點，韓股盤中震盪超過4%，台股也在3日重挫1612.6點、創史上第7大跌點，外資連續5天賣超台股。：據巴克萊模型估算，依市場波動調整部位的「波動率控制基金」，可能把股票配置比重調降約30個百分點，是新冠疫情市場動盪以來最大的單日調整之一。未來24到48小時，可能賣出約1350億美元的美股期貨。：巴克萊估計，5日槓桿型ETF因為再平衡產生的賣出規模，可能創下歷史紀錄。：研究機構Vanda Research數據顯示，截至5日紐約時間下午3點，散戶已經淨賣出3.38億美元的個股，沒有像過去一樣逢低承接。不過，市場也出現一絲轉機。5日正常交易結束後，美股期指先跌後回升。據CNBC報價，截至美東時間晚間9點16分左右，標普500期指上漲0.2%，那斯達克100期指上漲1.01%，只有道瓊期指仍下跌0.62%。分析人士指出，單日跌勢還不足以判定選後看多的論調已經失效。從歷史經驗來看，選後短線的震盪，往往不會改變中長期的走勢。但這次市場同時面臨AI泡沫疑慮、晶片財報與系統性賣壓等多重變數，短線恐怕還難以平靜。