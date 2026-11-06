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否認為中共發展組織 高金素梅：沒有一毛錢流入口袋

質疑訊問後3天就起訴 批檢方轉移查緝張俊傑失利焦點

感嘆政治抹紅 引用《石灰吟》：要留清白在人間

無黨籍立委高金素梅涉共諜及貪污案，台灣高等檢察署今（6）日偵結，依違反《國家安全法》、《貪污治罪條例》等罪嫌起訴高金素梅、辦公室主任張俊傑等4人，其中高金素梅遭求刑14年。對此，高金素梅稍早透過臉書發表6點聲明，強調自己沒有為中共發展組織，也未收取任何陸資，直指起訴書所載犯行均非事實，更質疑檢方不能因查緝張俊傑逃亡失利，就草率起訴、轉移焦點，強調將在審判中提出證據，捍衛自身清白，「絕不妥協！」高金素梅表示，起訴書提及她因靖國神社事件赴日本及聯合國抗議、反對軍購、課綱微調等行動，都是自己一貫的政治主張，並非受到中共授意，也不存在任何對價關係，「更沒有一毛錢流入我的口袋！」針對起訴書提及的部落工作隊，高金素梅指出，相關事項在另案中已經釐清，與自己無關，對於高檢署以她認為矛盾的邏輯將其羅織入罪，深表遺憾。高金素梅指出，自己直到11月2日才首次接受國安處及高檢署訊問，當時已詳細說明案情，辯護律師也指出案件時序與金流存在重大瑕疵，檢察官當庭要求律師提出書狀說明，沒想到短短3天後就遭起訴。高金素梅質疑，檢方如此迅速偵結，明顯是為了轉移張俊傑查緝不利的責任。她也表示，自己24年來一步一腳印走訪部落、關心族人需求，連任7屆立委，如今卻遭起訴書指控靠收取陸資才能連任，讓她難以接受。高金素梅進一步質疑，若如起訴書所述，自己早在民國94年至105年間就涉及違反國安法等犯行，為何還需要長期監聽，甚至事隔10年後，選在選舉前起訴？她強調，未來將在審判中提出相關證據，捍衛自身清白。高金素梅表示，看到各種針對在野力量的「反共」文本及「抓匪諜」留言不斷出現，讓她不禁質疑，這是否仍符合民主的真諦。她強調，始終相信社會存在正向、善良的力量，自己能做的，就是秉持良善本心，問心無愧地堅持下去。最後，高金素梅引用明朝于謙的《石灰吟》自勉：「千錘萬鑿出深山；烈火焚身若等閒；粉身碎骨渾不怕；要留清白在人間。」