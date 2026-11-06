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▲劉謙（右）的撲克牌魔術被拍到破綻後，又拿出硬幣繼續變。（圖／翻攝自YouTube＠Mediastorm影視颶風）

▲眾人全神貫注盯著劉謙的手，最終還是輸給他。（圖／翻攝自YouTube＠Mediastorm影視颶風）

魔術大師劉謙因罹患肺腺癌零期，在2024年2月動完手術後，一度淡出螢幕專心休養，直到去年中旬才全面復出。他5個月前更接受中國頻道「影視颶風」的邀請，拍攝PK影片，只見影視颶風老闆Tim特地用3台高速攝影機對準劉謙的手部動作，想捕捉破綻，最後卻絲毫沒拍出端倪，讓現場眾人都超訝異，好奇劉謙究竟是怎麼把硬幣穿透桌子的，粉絲也因此開玩笑直呼：「劉謙真的有魔法！」Tim過去就曾跟劉謙拍過魔術PK高速攝影機的影片，高速攝影機就是能捕捉極速的動態畫面，因此即便劉謙手速再快，當時仍被拍到換牌破綻，讓他一度信心崩潰，尷尬地說：「」而這支影片在bilibili、YouTube也收穫極高反響，因此Tim今年才特地又找上劉謙，再拍一次挑戰內容。這次Tim特地準備了3台高速攝影機，其中一台「1秒能拍10萬幀」，Tim囂張地說：「」，不然一定會被拍到破綻。而劉謙雖然緊張，但依舊坦然面對，他先是變了招牌的撲克牌魔術，被攝影師拍到換牌瞬間後，劉謙又拿出更厲害的硬幣魔術對抗它。劉謙先聲明桌子是影視颶風提供的，自己沒有暗藏機關，接著拿出1金4銀的硬幣，要表演把硬幣從桌上穿透到桌下的把戲。只見劉謙一頓操作後，居然真的把桌上左手握著的2枚硬幣，弄到桌子下的右手上，讓Tim覺得超神奇，就算後來放慢超速攝影機的畫面也完全沒發現破綻，現場眾人都傻眼了，好奇劉謙是怎麼變的。原來劉謙早在高速鏡頭開始拍攝前，就已經把硬幣換手，5枚全都丟到右手上，再放到桌下，這才瞞過大家。而劉謙的超狂手法也讓Tim最後甘拜下風，直言：「」澈底認可劉謙贏過高速攝影機了。這支影片曝光後，在YouTube上已累積130萬播放量，被轉發到Threads後也吸引91萬人觀看，網友也都超佩服劉謙，紛紛開玩笑留言：「劉謙是真的有魔法」、「劉謙違反了魔法界的規定，霍格華茲正式要求他回來接受調查」、「我只能說劉謙輸不起，後面直接用魔法，連裝都不裝」、「劉謙真的是魔術界神一般的存在」。