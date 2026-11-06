1962年問世的58度金門高粱酒，至今仍是跨越世代的經典品牌，瓶身上標誌性的雙龍圖騰是許多人一眼就能認出的視覺記憶。這次58度金門高粱酒跨界攜手台灣底片攝影文化品牌SNAPPP，推出「58度金門高粱酒 X SNAPPP聯名即可拍」，雙龍圖騰首度躍上即可拍機身，變成一台可以隨手帶著走的風格潮流單品。11月5日起於SNAPPP寫真私館松菸本店、中山赤店、網路商店限量販售，建議售價1,080元；11月於黑松酒覓板橋文化店、台北國際酒展期間亦將推出限量「創世者即可拍限定套組」。
當經典白金龍遇上底片文化！58金高×SNAPPP玩出跨界新火花
在手機隨手就能拍下無數照片的時代，底片攝影的魅力，反而來自每一次按下快門的慎重，以及等待照片沖洗顯影的期待。「58度金門高粱酒」歷經歲月淬鍊，始終保有令人熟悉的經典風味；「SNAPPP」則持續透過底片攝影的獨特魅力，讓人們重新感受影像的溫度。因為對「經典」與「記憶」有相同的共鳴，雙方聯手推出「58度金門高粱酒×SNAPPP聯名即可拍」，讓經典中式白酒結合底片文化，在快門之間，留下值得細細回味的生活片刻。
雙龍圖騰躍上機身 化身充滿玩心風格單品
此次聯名最吸睛的，莫過於「58度金門高粱酒」辨識度十足的「雙龍圖騰」，從酒標躍上即可拍的機身與外盒。透明機殼搭配白色機身，以金色線條勾勒出雙龍與祥雲，呈現細緻低調的質感，除了能隨身攜帶、記錄生活片段，別具特色的設計更為這台即可拍增添收藏魅力，展現自由隨性的個人風格。
「58度金門高粱酒×SNAPPP聯名即可拍」內裝27張ISO 400彩色底片，透過底片獨有的顆粒質感與溫暖色調，捕捉城市街角、好友相聚、旅行途中那些不經意卻動人的瞬間，為日常留下獨一無二的「金色記憶」。即可拍已預先裝妥底片，拆封後即可開始拍攝，並配有手動閃光燈，無論是初次接觸底片的新手或是喜愛攝影的玩家，都能輕鬆體驗按下快門的樂趣。
58金高×SNAPPP聯名即可拍 11/5起限量開賣
「58度金門高粱酒×SNAPPP聯名即可拍」限量300台，11月5日起於SNAPPP寫真私館松菸本店、中山赤店及網路商店開賣，建議售價1,080元（實際價格、庫存與販售方式依通路公告為準）。另外，11月於黑松酒覓板橋文化店、台北國際酒展期間亦將推出限量「創世者即可拍限定套組」，喜愛底片攝影與特色聯名收藏的玩家，把握機會將限量即可拍帶回家！
欲了解更多訊息，請關注「58度金門高粱酒」粉絲專頁、「SNAPPP寫真私館」官方帳號
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在手機隨手就能拍下無數照片的時代，底片攝影的魅力，反而來自每一次按下快門的慎重，以及等待照片沖洗顯影的期待。「58度金門高粱酒」歷經歲月淬鍊，始終保有令人熟悉的經典風味；「SNAPPP」則持續透過底片攝影的獨特魅力，讓人們重新感受影像的溫度。因為對「經典」與「記憶」有相同的共鳴，雙方聯手推出「58度金門高粱酒×SNAPPP聯名即可拍」，讓經典中式白酒結合底片文化，在快門之間，留下值得細細回味的生活片刻。
雙龍圖騰躍上機身 化身充滿玩心風格單品
此次聯名最吸睛的，莫過於「58度金門高粱酒」辨識度十足的「雙龍圖騰」，從酒標躍上即可拍的機身與外盒。透明機殼搭配白色機身，以金色線條勾勒出雙龍與祥雲，呈現細緻低調的質感，除了能隨身攜帶、記錄生活片段，別具特色的設計更為這台即可拍增添收藏魅力，展現自由隨性的個人風格。
「58度金門高粱酒×SNAPPP聯名即可拍」內裝27張ISO 400彩色底片，透過底片獨有的顆粒質感與溫暖色調，捕捉城市街角、好友相聚、旅行途中那些不經意卻動人的瞬間，為日常留下獨一無二的「金色記憶」。即可拍已預先裝妥底片，拆封後即可開始拍攝，並配有手動閃光燈，無論是初次接觸底片的新手或是喜愛攝影的玩家，都能輕鬆體驗按下快門的樂趣。
58金高×SNAPPP聯名即可拍 11/5起限量開賣
「58度金門高粱酒×SNAPPP聯名即可拍」限量300台，11月5日起於SNAPPP寫真私館松菸本店、中山赤店及網路商店開賣，建議售價1,080元（實際價格、庫存與販售方式依通路公告為準）。另外，11月於黑松酒覓板橋文化店、台北國際酒展期間亦將推出限量「創世者即可拍限定套組」，喜愛底片攝影與特色聯名收藏的玩家，把握機會將限量即可拍帶回家！
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