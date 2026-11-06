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台股何時跌深反彈 籌碼能否有效洗清成關鍵

台股震盪短線區間操作 長期分批布局、首選仍是AI股

台股今（6）日盤中經歷劇烈震盪，一度崩跌逾3700點，下探37837.05點，創歷史盤中最大跌點，目前跌幅收斂至2000點內，盤中持續測試，並企圖守穩4萬點整數關卡。對此，台新投顧策略長黃文清接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，目前盤勢是否能真正止跌回穩，關鍵仍在於融資籌碼是否能有效洗淨，但長線多頭架構並未改變，只是節奏可能由先前的「快牛」轉變為震盪整理、步調拉長的「慢牛」格局，短線可趁盤勢劇烈震盪區間操作，中長期建議分批布局，首選還是AI類股。黃文清認為，台股從高點快5萬點跌到今日最低點，只要在4萬點以下，跌幅都已超過2成，而從歷史經驗來看，這種暴跌末段都會有些收斂，只是台股在波段下跌過程中，融資似乎還沒洗乾淨，這是比較不好的地方，散戶還在期待反彈，就看今日的大跌能否把不安定的籌碼洗淨，才有助跌深反彈。而目前看起來，台股跌幅收斂，想力守4萬點之上，至於能否守住4萬點？他表示，還要再觀察，跌這麼深，如果籌碼能夠有效洗清，隨時可能跌深反彈。對於市場結構的轉變，黃文清也提到，今年以來台股屬於指數與個股強勢噴發的「快牛」行情。然而，受到近期美國政治情勢演變影響，市場開始評估資料中心建置進度可能趨緩、出貨略有遞延，但他強調，這並不代表AI需求消失，僅是大型雲端服務商（CSP）在審查及電網設備升級成本上需進一步協商解決，大盤長線多頭架構並未改變，但節奏可能由先前的「快牛」轉變為震盪整理、步調拉長的「慢牛」格局。在後續操作與類股選擇上，黃文清建議，短線盤勢劇烈震盪時可區間操作，中長線投資人則可趁各類股跌深之際，採取分批布局策略，跌深布局仍首推AI族群，從上游半導體、中游零組件到下游伺服器，中長線產業趨勢依舊明確。至於市場關注政府是否祭出救市措施，黃文清認為，台股跌幅已達主管機關關注標準，預期金管會可能透過信心喊話、限空措施或由公股行庫進場穩定盤勢。至於國安基金是否進場護盤，仍須觀察後續市場自發性的買盤力道與政府整體考量。