日本人氣 VTuber 團體「hololive」要進軍台北大巨蛋了！日本 COVER 公司宣布，旗下人氣 VTuber「兔田佩克拉」與「獅白牡丹」將擔任2027年2月27日、28日「西武獅台灣系列賽－傳奇對決」特別應援嘉賓，為日本職棒埼玉西武獅來台交流賽助陣。官方更邀請知名繪師 LOIZA 繪製專屬聯名插畫，推出限定應援法被及一系列周邊商品，只要購買2680元的指定座位門票，就能在活動當天兌換限定法被，門票已於11月4日開賣。
hololive 兔田佩克拉、獅白牡丹跨界棒球！限定聯名插畫公開
hololive 是日本 COVER 公司旗下的 VTuber 經紀品牌，擁有眾多人氣虛擬偶像，其中兔田佩克拉以兔耳造型、搞怪又充滿活力的直播風格聞名，獅白牡丹則以白獅造型及擅長射擊遊戲的形象受到粉絲喜愛，兩人在 YouTube 都累積大量觀眾。
這次兩人將跨界參與日本職棒埼玉西武獅在台灣舉辦的交流賽，擔任特別活動應援嘉賓。官方特別找來知名繪師 LOIZA 操刀，繪製兔田佩克拉與獅白牡丹的全新聯名插畫，除了作為活動宣傳視覺，也將製作成限定應援法被，並陸續推出其他聯名周邊商品。
活動期間也將安排兩位 VTuber 相關的特別應援內容及開場影片，讓粉絲除了欣賞日本與台灣職棒球隊的交流賽，也能感受 hololive 帶來的應援氣氛。
hololive 聯名法被怎麼拿？2680元限定席位、兌換方式一次看
想收藏 hololive 限定法被的粉絲，必須購買「hololive 專屬應援區」指定座位，位置位於台北大巨蛋 B1_B 區、119區第1至9排，每張門票售價2680元。購票後可於比賽當天持門票前往指定服務櫃台，兌換一件限定聯名法被，贈品不提供單獨購買。
不過，粉絲要特別注意領取規定，根據主辦單位公告，限定法被僅能在比賽當天兌換，必須前往台北大巨蛋4號門附近的活動服務櫃台，出示門票領取。門票一旦完成驗票入場，就無法再補領贈品，若當天沒有完成兌換，也不提供事後補發，法被如有遺失或損壞，同樣無法補領。
兩天賽事皆於中午12時開放入場，建議粉絲抵達現場後，先確認法被兌換位置及相關規定，再進入球場，以免錯過收藏限定周邊的機會。
🟡 hololive × 西武獅台灣交流賽活動資訊
📌日期：2027年2月27日、28日
📌地點：台北大巨蛋
📌對戰組合：埼玉西武獅對戰統一7-ELEVEN獅、中信兄弟
📌hololive應援嘉賓：兔田佩克拉、獅白牡丹
📌限定席位：B1_B區、119區第1至9排
📌限定席票價：2680元
📌專屬贈品：hololive聯名應援法被1件
📌開放入場時間：中午12時
📌法被兌換地點：台北大巨蛋4號門附近活動服務櫃台
📌售票平台：udn售票網
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hololive 是日本 COVER 公司旗下的 VTuber 經紀品牌，擁有眾多人氣虛擬偶像，其中兔田佩克拉以兔耳造型、搞怪又充滿活力的直播風格聞名，獅白牡丹則以白獅造型及擅長射擊遊戲的形象受到粉絲喜愛，兩人在 YouTube 都累積大量觀眾。
這次兩人將跨界參與日本職棒埼玉西武獅在台灣舉辦的交流賽，擔任特別活動應援嘉賓。官方特別找來知名繪師 LOIZA 操刀，繪製兔田佩克拉與獅白牡丹的全新聯名插畫，除了作為活動宣傳視覺，也將製作成限定應援法被，並陸續推出其他聯名周邊商品。
活動期間也將安排兩位 VTuber 相關的特別應援內容及開場影片，讓粉絲除了欣賞日本與台灣職棒球隊的交流賽，也能感受 hololive 帶來的應援氣氛。
想收藏 hololive 限定法被的粉絲，必須購買「hololive 專屬應援區」指定座位，位置位於台北大巨蛋 B1_B 區、119區第1至9排，每張門票售價2680元。購票後可於比賽當天持門票前往指定服務櫃台，兌換一件限定聯名法被，贈品不提供單獨購買。
不過，粉絲要特別注意領取規定，根據主辦單位公告，限定法被僅能在比賽當天兌換，必須前往台北大巨蛋4號門附近的活動服務櫃台，出示門票領取。門票一旦完成驗票入場，就無法再補領贈品，若當天沒有完成兌換，也不提供事後補發，法被如有遺失或損壞，同樣無法補領。
兩天賽事皆於中午12時開放入場，建議粉絲抵達現場後，先確認法被兌換位置及相關規定，再進入球場，以免錯過收藏限定周邊的機會。
📌日期：2027年2月27日、28日
📌地點：台北大巨蛋
📌對戰組合：埼玉西武獅對戰統一7-ELEVEN獅、中信兄弟
📌hololive應援嘉賓：兔田佩克拉、獅白牡丹
📌限定席位：B1_B區、119區第1至9排
📌限定席票價：2680元
📌專屬贈品：hololive聯名應援法被1件
📌開放入場時間：中午12時
📌法被兌換地點：台北大巨蛋4號門附近活動服務櫃台
📌售票平台：udn售票網