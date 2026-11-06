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觀光國家隊

打響台灣觀光品牌

加速觀光產業轉型

ITF台灣國際旅展今（6）日開幕一連4天在南港展覽館登場，總統賴清德指出，今年旅展升級從「台北國際旅展」更名「台灣國際旅展」，更宣示將以三大方向加強觀光發展，目標2030年達到國際旅客來台千萬人次、觀光產值突破1兆元。「觀光產業過去兩年表現豐收」，交通部長陳世凱表示，去年整體觀光人次年增9%，更從疫情前的1.68億人次增加至去年的2.48億人次，成長幅度達46%，國旅穩定成長外、住宿市場同樣持續成長。響應總統提出「觀光立國」目標，觀光署也推出雙輪驅動方案，在9月開始執行後，觀光人次較同期成長13%，顯示政策已逐步帶動國旅市場。賴清德指出，政府將從三大面向加強觀光發展，首先是發揮觀光國家隊，全力推動「部部有觀光」；今年台灣觀光研訓院正式成立，政府希望透過跨部會合作，發揮觀光國家隊的力量。目標是在2030年讓國際旅客來台人次達到1,000萬，觀光產值突破1兆元，帶動觀光產業蓬勃發展。賴清德說，第一個品牌推出「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN臺灣計畫」，向世界展現台灣豐富的自然景觀與文化特色，今年因應淨零趨勢也推出第二張國際名片「縱走台灣Twalk」，引領國際旅客感受台灣山林之美。第三，賴清德表示，台灣具備優異的科技實力，政府將持續協助觀光產業數位轉型、發展智慧觀光，並透過大數據分析精準掌握旅客喜好，協助業者降低營運成本、開發更具競爭力的觀光產品。此外，也將透過大型展會、活動及賽事，吸引更多國際旅客來台，進一步提升台灣觀光的國際能見度。