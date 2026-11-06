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綠營為何愈打愈熱？秦慧珠：支持者悶太久了

秦慧珠急了！喊話蔣萬安：加強市場掃街互動

2026台北市長選戰進入倒數階段，民進黨候選人沈伯洋、現任市長蔣萬安持續交鋒，藍綠支持者熱度也成為選情重要指標。台北市議員秦慧珠分析，綠營這次展現高度參與，反觀藍營並非沒有支持者，而是部分基層選民仍在等待蔣萬安出面接觸；她更點出，選戰已進入最後階段，松山、信義區超過10個市場，「蔣萬安還是一場都沒有來掃」，呼籲應加快腳步深入基層。秦慧珠5日晚間登上政論節目《新聞面對面》，主持人謝震武談到選戰動員時表示，候選人除了舉辦大型造勢活動，也應走進市場、夜市等人潮聚集處，透過握手、互動拉近與選民的距離。他並詢問秦慧珠，面對外界所說的「綠熱藍冷」，國民黨提出的「安心執政」訴求，以及預計11月14日舉辦的大遊行，能否進一步激發藍營支持者的參與意願？秦慧珠認為，綠營支持者這次特別積極，與民進黨長期在台北市長一對一選戰中處於劣勢有關。她指出，民進黨過去雖曾在1994年由陳水扁拿下台北市長，但此後在首都市長選戰中屢屢受挫，甚至曾經支持柯文哲參選，後來雙方又分道揚鑣，讓不少綠營支持者更期待這次能夠拿下台北市。秦慧珠也觀察到，除了長期累積的求勝心情，沈伯洋的個人魅力與競選方式同樣是帶動熱度的原因，她提到，一方面綠營支持者悶太久了，總覺得自己是台北市的在野黨；至於另一方面，他們是真心喜歡沈伯洋，認為這種選戰打法很創新、很符合年輕人口味，「所以確實綠軍很嗨」。至於國民黨支持者，秦慧珠直言，外界看到的選戰氣氛較為冷淡，不等於藍營基層沒有動力，部分支持者其實對目前選情感到焦慮，也期待候選人能有更多接觸選民的行動。她因此向蔣萬安喊話，強調除了大型造勢之外，傳統市場的掃街行程同樣不能忽略。秦慧珠特別點出松山、信義區，表示選戰已經進入最後倒數，蔣萬安本人至今卻還沒有實際走訪過當地任何一座傳統市場，仍有不少藍營支持者還在等待，「非常非常渴望看到蔣市長來」，她呼籲蔣萬安應增加市場掃街安排，親自與民眾握手、互動，讓支持者感受到候選人積極爭取選票的態度。對此，蔣萬安競選辦公室表示，團隊持續安排各區市場走訪，市長也一直關心地方建設與市民需求。接下來會依既定步調走進各區市場，向大家懇託、爭取支持。