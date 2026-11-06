我是廣告 請繼續往下閱讀

勇士「浪花兄弟」再度聚首，卻早已物是人非。休賽季剛轉戰邁阿密熱火的神射手湯普森（Klay Thompson）今（6）日隨隊作客金州勇士隊的大通中心。這是K湯轉戰熱火後首度重返舊地，賽前他與老搭檔柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）在場中溫馨寒暄，畫面一出讓美媒直呼：「湯普森和柯瑞的互動會讓勇士球迷熱淚盈眶。」在賽前熱身時，進場球迷已經迫不及待觀看球星練球。根據《KNBR》捕捉到的畫面，在雙方進行賽前熱身時，柯瑞與湯普森特別在場中中圈碰頭，兩人談笑風生後才各自回到球場兩端備戰，能看出多年來始終如一的深厚兄弟情誼。除了和柯瑞寒暄，開賽前湯普森也走到勇士板凳附近與老戰友格林（Draymond Green）攀談，笑得相當開心。這對昔日搭檔曾攜手為勇士拿下4座NBA總冠軍，兩人度過13個賽季後，湯普森於2024年轉投達拉斯獨行俠。經歷兩個球季後，他在今年8月與獨行俠達成買斷協議，隨後以兩年合約加盟熱火，生涯首次轉戰東區。勇士主帥科爾（Steve Kerr）談到再度以對手身分碰見舊將時坦言：「前幾次感覺真的很詭異，但之後就會習慣。這也是個提醒，我們大多數人在NBA都會待過好幾支球隊，能在一支球隊待到退休真的非常罕見。」同場重返大通中心的還有前勇士前鋒威金斯（Andrew Wiggins）。湯普森此役可說是帶著絕佳手感重返舊地。就在前一天對陣洛杉磯快艇的比賽中，湯普森全場狂轟30分，三分球17投8中，更在延長賽終了前1秒命中關鍵致勝三分球，率領熱火以117：116險勝。這是他自2024年4月效力勇士以來，個人再度單場砍下30分。談到找回昔日身手的感動，湯普森賽後坦言：「我無法對你們說謊，那真的感覺太棒了。」本季轉戰南灘的湯普森，身邊隊友換成了「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、阿德巴約（Bam Adebayo）以及老熟人威金斯。不過熱火此役面臨背水一戰，不僅是客場背靠背賽程的第二晚，球隊戰績也僅有3勝5敗。雙方一開打，熱火率先掌握禁區優勢，首節打完先以29：26暫時領先地主勇士。