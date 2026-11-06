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蔣萬安願出席民眾黨造勢 柯文哲反問：要不要來竹北？

蔣萬安選前之夜邀站台？柯文哲：自己選舉優先

近期會與蔣萬安碰面？柯文哲：這幾天不會

2026九合一選舉倒數3週，台北市長蔣萬安力拚連任，藍白合作動向備受關注。民眾黨預計11月21日在台北市政府前舉辦大型造勢活動，蔣萬安昨表態，若獲邀請「非常樂意參加」。對此，民眾黨創黨主席柯文哲今（6）日受訪表示，相關活動由中央黨部安排，自己並未負責，反而提到民眾黨11月8日將在竹北替邱臣遠造勢，直接反問「看蔣萬安要不要去竹北？」至於是否出席蔣萬安選前之夜，柯文哲則強調，民眾黨仍有自己的選舉要顧，「選前要跑去人家場子，這很奇怪」。針對民眾黨11月21日將舉辦全國大型造勢活動，媒體詢問是否會邀請蔣萬安站台，柯文哲表示，活動並非由他負責，而是由中央黨部文宣部安排，每件事情都有各自的負責人。他更自嘲，自己目前最大的功能，就是被大家嘲笑「騎腳踏車背燈箱」。媒體追問，若蔣萬安能替民眾黨市議員候選人站台，是否有助於拉抬選情？柯文哲則指出，民眾黨近期最重要的活動，應該是11月8日在竹北替邱臣遠舉辦的造勢，屆時黨內重要人物都會到場，隨即反問，「看蔣萬安要不要去竹北？」至於蔣萬安陣營有意邀請柯文哲出席11月27日選前之夜，柯文哲表示，民眾黨目前還有嘉義、竹北及花蓮等地的選戰要處理，黨內甚至尚未討論完選前之夜各重要人物的行程分配，因此現在詢問他是否出席，並沒有意義。柯文哲強調，民眾黨一定以自己的選情及選舉為優先，「你說選前要跑去人家場子，這很奇怪，因為我們又不是沒有自己在選舉」，言下之意，是否替蔣萬安站台，仍須視黨內整體選戰安排而定。媒體也關心，蔣萬安在台北市長辯論會後持續釋出善意，柯文哲近日回到雙北，是否有機會安排雙方見面？柯文哲表示，目前行程並未安排，明確回應「這幾天不會」。至於若蔣萬安陣營正式提出站台邀請，個人是否有意願出席？柯文哲則說，「我們這種人，都沒有什麼個人的意願，就是大家講好就好了」，強調相關安排仍須由團隊共同協調。