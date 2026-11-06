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K-WONDER秒殺宣布加場！《2026 K-WONDER < TRIANGLE > IN KAOHSIUNG》日前宣布集結少女時代孝淵、Yuri、秀英組成的「孝利秀」、TWICE小分隊MISAMO，以及EUNHA＆SINB＆UMJI三組人氣女團，將於11月29日晚上6點在高雄巨蛋開唱，門票開賣後隨即秒殺完售，不少沒搶到票的粉絲湧入社群敲碗加場，主辦單位今（6）日宣布11月29日下午1點將再追加一場演出，票價7280元、6680元、5880元、4880元、3880元、非輪椅身心席3340元、輪椅席1940元（全區座席）維持不變，11月11日晚上7點在Ticket Plus遠大售票網站開賣。《K-WONDER》高雄演唱會集結少女時代孝淵、Yuri、秀英組成的「孝利秀」、TWICE小分隊MISAMO，以及由EUNHA、SINB、UMJI組成的VIVIZ，三組人氣女團將於11月29日登上高雄巨蛋，其中孝利秀成軍後首度來高雄演出，MISAMO也是第一次以小分隊完整體登台，豪華卡司讓門票10月24日開賣就秒殺，沒搶到票的粉絲紛紛敲碗加場。但是想加場沒那麼簡單，因為高雄巨蛋前一天已有其他活動，主辦單位必須等場地清空後，才能連夜搭建K-WONDER舞台，加上29日晚間的演出時間早已確定，協調後發現唯一能加開的時段只剩當天中午，他們原本擔心行程太過緊湊，沒想到將粉絲的加場心願轉達給三組藝人後，大家竟一口答應戰一天連唱兩場，才最終敲定11月29日下午1點追加午場，讓沒搶到晚場門票的粉絲還有機會進場。除了宣布加場，三組女團也特別為粉絲準備驚喜好禮，包括限量小卡、簽名拍立得等，且午、晚兩場將推出不同版本，讓參與不同場次的歌迷都能收藏專屬紀念。而加場售票完整資訊，可至主辦單位SHOWOFFICE粉絲專頁查詢。