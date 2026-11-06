獨立遊戲開發與發行團隊Piisu Inc.宣布，旗下像素風格增量釣魚遊戲《釣遍海裡的魚》，將於2026年12月8日在Steam平台正式發售！遊戲售價為新台幣128元，完整支援 Windows、macOS平台與繁體中文介面，玩家還能在Steam Deck上體驗流暢的掌上釣魚。官方同步公開了最新40秒發售預告影片，首度展示完整版獨家解鎖的「幽靈拋竿」功能與強大捕魚夥伴。
以1億條魚為終極目標！體驗指數型成長的捕魚快感
《釣遍海裡的魚》是一款結合「漁獲數量」與「捕魚速度」的像素風短篇增量遊戲，玩家在遊戲中的終極使命非常明確，就是將海裡的魚通通釣起來，直到累積釣滿1億條魚為止。遊戲設計採用了極具節奏感的增量型（Incremental）玩法機制，每次出海捕魚的時間僅約60秒。玩家要操控小船左右移動、觀察海中魚群游動軌跡並投放魚鉤。返航後將捕獲的漁獲變現，即可自由投資強化技能樹，大幅提升各項能力。
📌船速提升：能以更快速度駛向密集的目標魚群附近。
📌魚鉤放大：擴大魚鉤判定範圍，大幅增加勾住多條魚的機會。
📌單次漁獲量擴充：提高每趟出海可釣起上限，使漁獲呈指數型暴增。
在遊戲初期，玩家每次拋竿只能釣起1條魚，但隨著技能的不斷強化與解鎖，漁獲數量將會呈指數級成長，從10條、100條迅速攀升至一次捕獲1000條魚的大豐收境界。結算畫面會顯示距離1億條魚目標的剩餘數量，每次順利收線，龐大的目標數字就會踏實減少，將帶來極具成就感的升級體驗。
完整版四大核心亮點：幽靈拋竿、強大夥伴與個性魚種
開發團隊指出，《釣遍海裡的魚》正式版預計遊玩時間約4至5小時，在保留簡潔爽快節奏的同時，更加入多項全新要素與技能樹擴展，為玩家帶來層次豐富的捕魚樂趣。遊戲有四大核心亮點，包括幽靈拋竿、超狂捕魚夥伴隊伍、個性鮮明海中生物、像素美術。
📌幽靈拋竿：完整版新增該功能，系統將重現玩家過去的遊玩歷程，召喚半透明的幽靈船與魚鉤，沿著過往動作軌跡移動，與現在的自己一同拋竿捕魚。
📌超狂捕魚夥伴隊伍：除了會自動幫忙抓魚的「潛水員」外，全新加入高速移動捕魚的「無人機」，以及發射光束整批吸魚的「UFO」；搭配一次炸飛整群魚的「爆炸」技能，輕鬆清空畫面。
📌個性鮮明海中生物：隨著技能樹解鎖新魚種，海中將出現瞬間移動的海膽、突然加速的魷魚、巨大鯊魚與悠哉漂浮的翻車魚，玩家也可收集海底寶物來強化能力。
📌精心雕琢像素美術：雖然是數小時即可破關的短篇作品，但開發團隊在像素繪圖、動態動畫、UI 設計與遊戲節奏等細節上均經過精細打磨。
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《釣遍海裡的魚》是一款結合「漁獲數量」與「捕魚速度」的像素風短篇增量遊戲，玩家在遊戲中的終極使命非常明確，就是將海裡的魚通通釣起來，直到累積釣滿1億條魚為止。遊戲設計採用了極具節奏感的增量型（Incremental）玩法機制，每次出海捕魚的時間僅約60秒。玩家要操控小船左右移動、觀察海中魚群游動軌跡並投放魚鉤。返航後將捕獲的漁獲變現，即可自由投資強化技能樹，大幅提升各項能力。
📌船速提升：能以更快速度駛向密集的目標魚群附近。
📌魚鉤放大：擴大魚鉤判定範圍，大幅增加勾住多條魚的機會。
📌單次漁獲量擴充：提高每趟出海可釣起上限，使漁獲呈指數型暴增。
在遊戲初期，玩家每次拋竿只能釣起1條魚，但隨著技能的不斷強化與解鎖，漁獲數量將會呈指數級成長，從10條、100條迅速攀升至一次捕獲1000條魚的大豐收境界。結算畫面會顯示距離1億條魚目標的剩餘數量，每次順利收線，龐大的目標數字就會踏實減少，將帶來極具成就感的升級體驗。
開發團隊指出，《釣遍海裡的魚》正式版預計遊玩時間約4至5小時，在保留簡潔爽快節奏的同時，更加入多項全新要素與技能樹擴展，為玩家帶來層次豐富的捕魚樂趣。遊戲有四大核心亮點，包括幽靈拋竿、超狂捕魚夥伴隊伍、個性鮮明海中生物、像素美術。
📌幽靈拋竿：完整版新增該功能，系統將重現玩家過去的遊玩歷程，召喚半透明的幽靈船與魚鉤，沿著過往動作軌跡移動，與現在的自己一同拋竿捕魚。
📌超狂捕魚夥伴隊伍：除了會自動幫忙抓魚的「潛水員」外，全新加入高速移動捕魚的「無人機」，以及發射光束整批吸魚的「UFO」；搭配一次炸飛整群魚的「爆炸」技能，輕鬆清空畫面。
📌個性鮮明海中生物：隨著技能樹解鎖新魚種，海中將出現瞬間移動的海膽、突然加速的魷魚、巨大鯊魚與悠哉漂浮的翻車魚，玩家也可收集海底寶物來強化能力。
📌精心雕琢像素美術：雖然是數小時即可破關的短篇作品，但開發團隊在像素繪圖、動態動畫、UI 設計與遊戲節奏等細節上均經過精細打磨。