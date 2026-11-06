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藍綠搶麥大戰暗潮洶湧 台下齊喊：攏賣共

台中市長選戰進入短兵相接階段，民進黨候選人何欣純今（6）日受訪時，被問及出席市府活動常遭技術性「沒收發言權」，無奈苦笑稱「每次都這樣，習慣了啦」。台中市長盧秀燕致詞時巧妙出招，直言現場貴賓若輪流發言「要講到下午5點」，當場詢問台下群眾是要全部講、還是全部不要講？現場鄉親齊聲大喊「攏賣共（都不要講）」，盧秀燕順應民意直接進行有獎徵答，以往經常代表致詞的立法院副院長江啟臣，因此跟著「沒得講」，藍綠台下暗潮洶湧。媒體近來多次報導中央官員、民進黨市長候選人何欣純參加中市府活動時，被市長盧秀燕沒收發言權。市府今天在何欣純立委本命區，盛大舉辦大里聯合行政中心開工動土典禮。活動開始前媒體詢問何欣純，外界盛傳她屢遭盧秀燕以「由立法院副院長江啟臣代表立法院致詞」等慣例為由技術性卡位，形同被剝奪發言權。對此，何欣純坦言，「每次都是這樣子，習慣了啦！我尊重市府的安排」。活動正式展開後，盧秀燕上台介紹這座斥資16億元、集結公所、戶政、稅務與公托的聯合行政中心。致詞尾聲時，她表示自己的市長職位即將交棒，兩位下屆市長候選人今天都親自到場，接著突然解釋起自己的主持風格，表示「大家都知道我的習慣」，指現代人實在太愛講話，若各位貴賓輪流拿起麥克風發表意見，典禮恐會一路講到下午5點，因此多年來多半推派一位代表致詞。盧秀燕說，今天場面非比尋常，兩位市長候選人及現場7位市議員全部到齊，不少人跑來表達「候選人想致詞」的需求，讓她感慨「我今天都要很公平對不對？市長難做啊！」她將決定權交給台下鄉親，高聲詢問「是2位立委、7位議員全部都講，還是大家都不要講？」話音剛落，台下群眾立刻以洪亮台語高喊「攏賣共（都不要講）！」 雖然仍有零星聲音，但反對發言的聲浪瞬間壓過全場。盧秀燕見狀再度追問「攏賣共好嗎？」現場民眾再度齊聲喊好，她先表示「那就都不要講，全部改玩有獎徵答好不好？」 為求保險再問第三次，群眾仍高喊「賣共」！這場動土典禮，江啟臣與何欣純皆未登台致詞，而是和在場市議員一樣，參與盧秀燕的現場有獎徵答。隨後的上香祈福與動土儀式節奏明快順暢，整場開工典禮在不到一小時內圓滿落幕。