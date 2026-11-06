日本人氣 VTuber 團體「hololive」再度與台灣跨界合作！旗下音樂團體「ReGLOSS」成員儒烏風亭螺鈿（儒烏風亭らでん）宣布，將與高雄在地品牌「舊好生活」攜手，參與12月12日登場的「2026舊好藝術節《左營有光》」。這次合作不只推出限定聯名周邊，還安排螺鈿走訪高雄左營，探索百年古厝、傳統工藝及台灣飲食文化，並推出結合台灣傳統辦桌的2290元限定套票，讓粉絲可以一邊追星、一邊體驗在地文化。兩款合作套票售價899元、2290元，已於11月5日晚間11時開賣。
hololive 儒烏風亭螺鈿來高雄！走訪左營古蹟、龍虎塔
儒烏風亭螺鈿是 hololive DEV_IS 旗下團體「ReGLOSS」的成員，2023年出道，與一般以遊戲實況、唱歌為主的 VTuber 不同，她對日本傳統藝術、歷史文化及美術展覽有著濃厚興趣，經常在直播中分享藝術知識，也會介紹博物館、美術館及各類傳統文化。
這次螺鈿與高雄在地品牌「舊好生活」（Reuse New Life）合作，將目光轉向台灣南部的歷史街區。高雄左營除了知名景點蓮池潭、龍虎塔，還保留許多傳統古厝與花磚工藝，這些充滿在地特色的文化元素，也成為本次合作的主要內容。
螺鈿特別透過11月5日的 YouTube 合作直播，分享走訪高雄左營的文化體驗，向日本及海外觀眾介紹台灣的歷史建築、地方生活與傳統飲食，讓更多人透過 VTuber 認識高雄。
跟著儒烏風亭螺鈿玩左營！數位集章、限定拍貼登場
這次「2026舊好藝術節《左營有光》」最特別的企劃，就是以螺鈿為主題設計的「螺鈿號・左營記憶集章之旅」，將整個左營街區變成粉絲探索的舞台。
參加者可以透過結合位置資訊的數位集章活動，實際走訪左營各個景點，沿途認識當地歷史、傳統建築及文化特色，完成一場結合觀光與遊戲的文化巡禮。
除了集章活動，現場還將設置儒烏風亭螺鈿聯名拍貼體驗，讓粉絲能與角色一同拍照留念。官方也規劃多款限定周邊，包括角色壓克力立牌、左營文化車掌名牌、循環角色托特包、A4 L型資料夾及拍立得風格角色卡，詳細商品規格與販售方式依官方公告為準。
hololive聯名套票899元起！2290元還能吃台灣辦桌
這次活動推出兩種限定合作套票，除了讓粉絲參與文化巡禮，還能透過台灣傳統辦桌體驗，從美食認識左營。
📌 A 套票「跟著螺鈿出發！左營巡禮套票」售價899元，包含「螺鈿號・左營記憶集章之旅」、拍立得風格角色卡、聯名拍貼體驗及限定特典，適合想收藏周邊、參加集章活動的粉絲。
📌 B 套票「跟著螺鈿開飯！左營辦桌套票」售價2290元，除了包含A套票的文化巡禮內容，還能參加台灣傳統辦桌，並欣賞儒烏風亭螺鈿特別預錄的影像企劃。
辦桌套票僅限量150席，共規劃15桌，每桌10人，每張套票提供一個辦桌席位，想參加的粉絲得留意名額。除此之外，儒烏風亭螺鈿本人並不會於12月12日親自出席藝術節現場，活動主要透過數位集章、聯名商品、拍貼及預錄影像等形式進行。
🟡 2026舊好藝術節《左營有光》活動資訊
📌日期：2026年12月12日（六）
📌時間：中午12時至晚間8時
📌地點：高雄市左營區廖家古厝及左營舊城周邊
📌合作 VTuber：hololive ReGLOSS 儒烏風亭螺鈿
📌A套票：899元，包含數位集章、角色卡、拍貼及限定特典
📌B套票：2290元，包含A套票內容、台灣辦桌及特別預錄影像，限量150席
📌購票及商品資訊：舊好生活官方網站
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儒烏風亭螺鈿是 hololive DEV_IS 旗下團體「ReGLOSS」的成員，2023年出道，與一般以遊戲實況、唱歌為主的 VTuber 不同，她對日本傳統藝術、歷史文化及美術展覽有著濃厚興趣，經常在直播中分享藝術知識，也會介紹博物館、美術館及各類傳統文化。
這次螺鈿與高雄在地品牌「舊好生活」（Reuse New Life）合作，將目光轉向台灣南部的歷史街區。高雄左營除了知名景點蓮池潭、龍虎塔，還保留許多傳統古厝與花磚工藝，這些充滿在地特色的文化元素，也成為本次合作的主要內容。
螺鈿特別透過11月5日的 YouTube 合作直播，分享走訪高雄左營的文化體驗，向日本及海外觀眾介紹台灣的歷史建築、地方生活與傳統飲食，讓更多人透過 VTuber 認識高雄。
這次「2026舊好藝術節《左營有光》」最特別的企劃，就是以螺鈿為主題設計的「螺鈿號・左營記憶集章之旅」，將整個左營街區變成粉絲探索的舞台。
參加者可以透過結合位置資訊的數位集章活動，實際走訪左營各個景點，沿途認識當地歷史、傳統建築及文化特色，完成一場結合觀光與遊戲的文化巡禮。
除了集章活動，現場還將設置儒烏風亭螺鈿聯名拍貼體驗，讓粉絲能與角色一同拍照留念。官方也規劃多款限定周邊，包括角色壓克力立牌、左營文化車掌名牌、循環角色托特包、A4 L型資料夾及拍立得風格角色卡，詳細商品規格與販售方式依官方公告為準。
這次活動推出兩種限定合作套票，除了讓粉絲參與文化巡禮，還能透過台灣傳統辦桌體驗，從美食認識左營。
📌 A 套票「跟著螺鈿出發！左營巡禮套票」售價899元，包含「螺鈿號・左營記憶集章之旅」、拍立得風格角色卡、聯名拍貼體驗及限定特典，適合想收藏周邊、參加集章活動的粉絲。
📌 B 套票「跟著螺鈿開飯！左營辦桌套票」售價2290元，除了包含A套票的文化巡禮內容，還能參加台灣傳統辦桌，並欣賞儒烏風亭螺鈿特別預錄的影像企劃。
辦桌套票僅限量150席，共規劃15桌，每桌10人，每張套票提供一個辦桌席位，想參加的粉絲得留意名額。除此之外，儒烏風亭螺鈿本人並不會於12月12日親自出席藝術節現場，活動主要透過數位集章、聯名商品、拍貼及預錄影像等形式進行。
📌日期：2026年12月12日（六）
📌時間：中午12時至晚間8時
📌地點：高雄市左營區廖家古厝及左營舊城周邊
📌合作 VTuber：hololive ReGLOSS 儒烏風亭螺鈿
📌A套票：899元，包含數位集章、角色卡、拍貼及限定特典
📌B套票：2290元，包含A套票內容、台灣辦桌及特別預錄影像，限量150席
📌購票及商品資訊：舊好生活官方網站