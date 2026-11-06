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距離投票僅剩22日，桃園市長選情逼近，據《年代》民調中心所做最新民調顯示，國民黨候選人張善政獲35%桃園市民支持，民進黨候選人黃世杰以28%緊追，雙方差距7%；對此，黃世杰今（6）日受訪表示，此次民調結果呈現趨勢與過往相符，且他感受數字與在基層接受體感溫度是一致的，他們會繼續努力。據年代民調中心於本月2日至4日所做最新民調，張善政獲35%桃園市民支持，黃世杰以28%緊追，有4.5%不投票、投廢票，另有32.5%未決定、未回答。進一步觀察，在一定會投票的選民當中，張善政獲36.8%支持，黃世杰獲32.5%青睞，僅有4.3%差距，另有30.7%未決定、未回答。對此，黃世杰上午受訪時說，此次發布之民調，與先前所發佈之趨勢相符，這表示他們團隊長期以來努力深入基層，在大小場合跟市民朋友溝通他們的政見，已經奏效。黃世杰說，現在大家把問題集中在桃園如何變得更好，下一個市長如何帶領桃園，把他們的願景實現，而這樣正向的選舉方向，已經在全國發酵，相信桃園不會例外。他強調，他會繼續持續努力，勤走基層掃街、走訪市場，把握任何機會，跟各行各業的市民朋友接觸，並相信最後一定能夠有好的結果。本次民調調查單位為年代民調中心，調查區域桃園市，以設籍桃園且年滿20 歲以上民眾為調查對象。於11月2至4日以電話訪問形式，取樣1,072 位樣本規模，採用「分層隨機抽樣法」，以行政區別為分層單位，以住宅電話號碼簿為抽樣底冊，建置電話號碼資料庫，每筆被抽出的電話號碼採後兩碼隨機方式，加大涵蓋率，確保所抽出的樣本更具代表性。調查資料依照桃園市20歲以上母體性別、年齡、行政區等變項之人口結構進行統計加權處理。在95%信心水準之下，抽樣誤差在 ± 3.0 個百分點之內。