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▲Bump透露自己是因為一口氣吞了50顆藥物才被送醫，荒謬言論讓眾人看傻。 （圖／Bump IG@bumpbro）

百萬YouTuber「好棒Bump」（黃煦傑），昨日深夜遭爆疑似在台北市大安區住處與28歲妻子發生爭執，2人隨後都因服藥出現身體不適，緊急送醫治療，消息一出引發外界關注。對此，Bump今（6）日清晨在IG發文還原事發經過，澄清兩人並非吵架，而是單純在玩「吞藥比賽」，自己一口氣吞了50顆藥才被送醫；面對外界輿論與報導，他更反擊稱這只是「夫妻間的小情趣」，極力駁斥婚變傳聞。台北市消防局昨日接獲報案，指大安區忠孝東路四段一處民宅，有2人疑似服用藥物後身體不適，救護人員趕抵現場，發現患者正是33歲的Bump及其28歲妻子，警消隨即將Bump送往台安醫院、妻子則送往臺北醫學大學附設醫院，兩人當下意識清楚，並無生命危險。而傳出Bump和妻子疑似因不明原因發生爭執，才出現服藥過量的情況。不過，今日Bump在IG限動上還原事發經過，表示自己和妻子當下是在進行吞藥比賽，更稱每天的比賽都是夫妻倆之間的小情趣，「我們的小情趣也要報成這樣，還講這麼難聽，我也真是醉了。」Bump也透露自己是因為一口氣吞了50顆藥物才被送醫，荒謬言論讓眾人看傻。對於新聞報導夫妻倆疑似發生爭執，Bump則駁斥相關質疑，表示：「要真的吵架她不會趁機咬掉我的弟弟嗎，那才是真的吵架。」否認和妻子吵架尋短。Bump曾前往柬埔寨拍片，紀錄營救遭誘騙出國、被迫從事詐騙工作的台灣人過程，影片在網路上瞬間爆紅，因此受到不少關注。不過，Bump也曾因感情問題引發爭議，他在2019年與網紅「愛美教主」Cherry結婚，沒想到婚姻僅維持4個月，離婚後雙方曾隔空互控，Cherry控訴Bump和前女友藕斷絲連，雙方撕破臉。此外Bump曾衝到杜拜救援一名遭詐騙的「豬仔」林男，並怒轟外交部零作為，引發網路輿論，不過經過高雄檢調偵辦後，發現林男在前往杜拜時可能已經知道工作內容是詐騙，案情因此反轉，這也讓不少網友對Bump評價兩極。