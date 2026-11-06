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柬埔寨警方近日破獲2處電信詐騙據點，其中一處竟以幼兒園作為掩護，不僅將詐騙工作區藏在建築後方，還利用衣櫃設置秘密出入口，甚至準備翻牆設施，企圖躲避警方查緝。警方共扣查28人，其中26人為中國籍人士。綜合《柬中時報》、《柬華日報》報導，柴楨省警方3日下午在巴域市達寶村展開突襲，發現一處掛有「快樂幼兒園」招牌的建築，是由中國籍人士租用，整棟建築分為3個區域，前方是幼兒園，中間設有旅館客房，後方及部分客房則被用作網路詐騙據點。警方進一步搜索發現，建築內部以磚牆隔開不同區域，並透過衣櫃設置秘密出入口，建築後方靠近圍牆處還放置茶桌，疑似供涉案人員踩踏翻牆逃跑。警方在現場扣查13名中國籍人士，包括12男1女，以及2名柬埔寨籍女清潔工，並查獲13台電腦、20部手機、2本護照以及無線網路設備。同一天，柬國警方也突襲另一處以旅館、餐廳為掩護的電詐據點，發現詐騙工作區就藏在旅館後方，部分客房浴室牆壁遭打通形成秘密通道，後院還備有鐵梯供人翻牆逃逸。警方在該處扣查13名中國籍男子，查獲16台電腦、17部手機、11本護照等物品。警方表示，初步檢查被扣留的電子設備後，已發現涉及網路犯罪的線索，目前28名被捕人員及相關證物，均已移交柴楨省警察局科技犯罪調查部門，做進一步調查。