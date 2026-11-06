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▲2026桃園亞洲職棒交流賽，韓國職棒培證英雄隊。（圖／帕菲克國際運動行銷提供）

▲2026桃園亞洲職棒交流賽，日本職棒東北樂天金鷲隊。（圖／帕菲克國際運動行銷提供）

▲2026桃園亞洲職棒交流賽，明日將點燃戰火，首戰由中華職棒樂天桃猿交手韓國職棒培證英雄隊。（圖／帕菲克國際運動行銷提供）

「2026桃園亞洲職棒交流賽」將於明（7）日在樂天桃園棒球場點燃戰火，由中華職棒樂天桃猿、日本職棒（NPB）東北樂天金鷲隊及韓國職棒（KBO）培證英雄隊展開跨國交流對決。首戰由桃猿對決英雄隊，雙方推出劉家翔交手金星真，桃猿總教練曾豪駒表示，此次以年輕選手為主，希望藉由比賽去驗收秋訓的成果。本屆賽事除了場上競技，三國啦啦隊女孩也投入應援，營造跨國應援氛圍。今年的亞職交流賽分為兩天進行，11月7日下午5時05分由地主樂天桃猿迎戰韓國培證英雄；11月8日下午2時05分則由樂天桃猿對戰日本東北樂天金鷲，今日三方在桃園球場舉辦記者會，並公布首戰雙方先發投手，由桃猿劉家翔交手英雄隊金星真。本次賽事三方皆推出年輕選手參賽，金鷲隊連續第二年來台，陣中最大亮點為台灣「火球男」劉致榮，他於今年9月加盟金鷲隊，此次將首度披上金鷲隊球衣在台灣球迷面前亮相，另有強打捕手 YG 安田及年輕投手伊藤樹等好手助陣；韓職培證英雄隊則由王牌投手安佑鎮領軍，搭配外野強打李主形、新生代捕手金乾熙，以及曾在U18亞洲青棒錦標賽表現亮眼、以高額簽約金加盟韓職的新生代投手河弦丞，展現韓職新世代戰力。地主樂天桃猿隊則由陣中強打廖健富及新生代重砲李勛傑、林政華、成晉等球員領銜出擊，結合既有主力與年輕戰力。總教練曾豪駒表示，「這次是以年輕選手為主，藉由兩場交流賽，讓選手去觀察對方優點，也是在秋訓上的驗收，把好的表現展現出來。」曾總指出，首戰由劉家翔掛帥，第2戰將交給鍾亦恩，投球量控制在2到3局，其餘交由年輕投手車輪戰。除場上精采對決外，本屆賽事也結合台、日、韓三國啦啦隊應援文化，邀請三隊應援團隊共同登場，以各具特色的舞蹈、應援歌曲及熱情互動，營造跨國應援氛圍。其中，11月8日更特別邀請韓國超高人氣啦啦隊女神魯佳泫、申舒昀及金世星重磅登台，三位女神將帶來魅力十足的賽前開場舞蹈，讓球迷有機會感受韓國啦啦隊的獨特魅力。