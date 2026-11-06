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香港民主運動人士黃之鋒昨（5）日再遭判刑10年，林飛帆在社群平台Threads發文，回憶兩人10多年來的友誼，從台港民主運動、台南騎車閒晃，到人生重要時刻彼此支持，字裡行間流露對老友的不捨與敬意；他並感嘆寫下「敬你，也敬香港人。願好人平安」。林飛帆回憶，兩人初識時都還年輕，黃之鋒剛結束「反國教運動」，台灣則正展開「反媒體壟斷運動」，2014年，兩人各自經歷人生重大轉變，未曾預料日後的命運。林飛帆提到，當年運動結束後，黃之鋒曾到台南找他，他騎著機車載黃之鋒在市區閒晃，雖然相處短暫，卻永生難忘，即使後來黃之鋒訪台屢遭統派團體圍堵，仍遠從香港出席他的婚禮，獻上祝福。林飛帆感嘆，黃之鋒已身陷囹圄六年，如今再被判10年，「下次再見，不知道會是什麼時候」；他感謝黃之鋒為香港、為自由，以及整個追求民主的世代，樹立永不屈撓的典範，最後寫下：「敬你，也敬香港人。願好人平安」。